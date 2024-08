Kiko Jiménez habla sobre su siguiente paso con la madre de Sofía Suescun tras la denuncia: 'Prefiero no pronunciarme'

La tensión familiar entre Sofía Suescun, Kiko Jiménez y Maite Galdeano sigue aumentando. Tras las súplicas desesperadas de Maite en televisión, Sofía ha respondido mostrando su felicidad en redes sociales, mientras Kiko ha acudido al programa Fiesta para aclarar la situación, revelando que su suegra no se ha comunicado con su hija, ni siquiera a través de intermediarios.

Además, ha anunciado que ha tomado medidas legales contra Maite debido a las amenazas y acusaciones recibidas por parte de su suegra en redes sociales. "He tomado medidas por amenazas graves que ha hecho hacia mí. También por acusaciones que he recibido de ella en redes. Lo he puesto en manos de la justicia", declaró Kiko, quien afirmó que Sofía respeta su decisión.

El equipo de Europa Press se ha trasladado a la casa de los protagonistas, donde el influencer ha decidido mantener un perfil bajo y evitar pronunciarse sobre la demanda que ha interpuesto contra su suegra. Tras la multitud de preguntas mientras paseaba a su perro, finalmente comentó: "Como el tema ya está judicializado, prefiero no pronunciarme". Su semblante tranquilo pero serio reflejó su decisión de no profundizar en el asunto.

El colaborador también evitó desvelar detalles sobre cómo ha afectado la demanda a su relación con Sofía. Cuando se le preguntó si la joven se encuentra ahora más liberada, Kiko respondió con evasivas: "No quiero pronunciarme sobre el tema. Lo siento". Además, no aclaró si Maite ha intentado ponerse en contacto con ellos, reiterando su comprensión hacia el trabajo de los medios: "Lo siento mucho de verdad, me sabe fatal porque entiendo vuestro trabajo".

A pesar de la tensión que rodea el asunto, el joven se mostró atento con los reporteros, ofreciéndoles agua fresca y expresando su aprecio por su labor: "Si necesitáis cualquier cosa, agua fresquita o lo que sea, decidme y yo os la saco ¿vale?".