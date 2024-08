Marta Peñate rompe su silencio sobre el enfrentamiento en la familia de Sofía Suescun: 'He pensado muchas cosas'

Marta Peñate ha hablado del conflicto en la familia de Sofía Suescun. La ganadora de 'Supervivientes All Stars' tiene muy reciente su enfrentamiento directo con su rival de reality, por lo que ha sido un asunto de primera necesidad para sus seguidores preguntarle qué opina sobre el tema.

Ha ocurrido durante un directo de la influencer en el que charlaba tranquilamente con sus seguidoras tras regresas de unas vacaciones familiares y pagar la correspondiente multa después de que se le hubiera pasado la ITV a su coche.

A pesar de estar al tanto dEtsel tema y haber escuchado todo lo que ha ocurrido, Marta ha preferido mantenerse al margen del tema. "He pensado muchas cosas de las cuales me voy a callar. No quiero hablar por aquí de eso, cada familia tiene lo suyo". Y es que la influencer se ha unido al grupo de compañeras que, pese a tener una opinión formada, prefieren no decir nada al respecto de lo que está ocurriendo entre las cuatro paredes de la casa de Sofía Suescun.

Enfrentamiento entre concursantes

Uno de los principales motivos de la pésima relación entre Sofía Suescun y Marta Peñate han sido los dardos que se han lanzado la una a la otra durante el concurso y una vez fuera de él. Sin embargo, una de las cosas que más le dolió a la ganadora del 'All Stars' fueron los comentarios acerca de su embarazo, puesto que es un asunto muy importante para Peñate y con el que tiene que lidiar constantemente.

Todo esto fue una auténtica sorpresa para la audiencia, ya que llegaron a Honduras con una buena relaicón de fuera, hasta que Suescun lo dinamitó con un comentario que no le sentó nada bien a su compañera: "No eres una mujer plena". A pesar de que Sofía aseguraba que ese comentario no iba por el tema del embarazo, Marta se lo llevó a ese terreno.