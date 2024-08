'Me rebané y vi el trozo de carne': Violeta Mangriñán rompe el silencio sobre su ausencia en redes sociales

"Ha pasado una semana y ahora puedo contarlo riéndome pero...". Violeta Mangriñán lleva desde el sábado pasado apareciendo muy poco por sus historias de Instagram y hoy ha decidido contar el motivo de esta ausencia notable. Y es que la influencer tiene acostumbrados a sus seguidores a publicar contenido con bastante frecuencia, así que el hecho de que las historias apenas se basaran en su familia y su negocio no ha pasado desapercibida.

La semana pasada Mangriñán advertía a sus seguidores sobre que apenas tenía voz y hoy ha contado el motivo, además de otros dos sucesos que le han dejado fuera de juego. "Un día intenso, cuanto menos, alguien me tiró un mal de ojo", arrancaba la influencer.

Violeta contó que después de que Fabio y Gala se pusieran malos, ella terminó cogiendo una faringitis a la que le siguió uno de esos sucesos de "menos mal que estaba para verlo porque me lo llegan a contar y no me lo creo". ¿Qué es lo que sucedió para causar esta reacción en la influencer? Pues que un armario en el que guardaban las bebidas restantes del cumpleaños de su hija se abrió y comenzaron a explotar las botellas fruto de haber estado expuestas al sol y el calor.

"Un mar toda la cocina de cerveza, kombucha, coca-cola, cristales, que estuvimos dos horas recogiendo. Ha pasado una semana y la cocina sigue oliendo a kombucha", relataba Violeta, aunque la cosa no quedó ahí: "Acabamos de recoger el desastre, me meto a la ducha y pues lo típico que escuchas el móvil aunque no está sonando. Estaba pasándome la cuchilla y de repente me parec escuchar a Gía llorando a grito pelado, yo tenía la cuchilla en la mano porque estaba depilándome y... me rebané la concha".

Tras este suceso, después del que Violeta se encuentra mejor de lo que esperaba porque "cuando has sido madre esa zona está ya insensibilizada", parece que la semana mejoró para Mangriñán. "Después de todo lo que había pasado, que yo estaba con fiebre además... Cuando se lo conté a Lily y a Fabio, no se rieron por respeto", remató.