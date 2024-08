Sale a la luz la cifra que Ángel Cristo Jr. pagaría a su hermana si pierde el juicio: esta es la única condición por la que Sofía Cristo retiraría la denuncia

Irene Sorribas, abogada de Sofía Cristo, ha hablado con Europa Press para revelar las claves de la demanda que la hija de Bárbara Rey ha interpuesto contra su hermano Ángel Cristo por las declaraciones que ha hecho sobre ella en diferentes medios de comunicación en los últimos meses. Una demanda separada de la de la vedette -y mucho más reducida que la de su madre- pero a la que como nos ha contado en primicia seguirán otras después de que el exconcursante de 'Supervivientes 2024' haya seguido hablando sobre ellas y vulnerando su derecho al honor con graves intromisiones en su honor y en su intimidad.

Y es que como explica la abogada de Sofía, la demanda que ya han presentado en el juzgado es tan solo "por las declaraciones que hizo Ángel en el programa 'De viernes' de 24 de noviembre, y de día 1 y 8 de diciembre". "Durante estas entrevistas lo que hace es una serie de declaraciones y manifestaciones que por un lado revelan hechos y datos que son íntimos y que pertenecen a la esfera privada de la vida de Sofía Cristo, que no podían haber sido revelados y por otra parte lleva a cabo determinadas manifestaciones que suponen un descrédito y un desmerecimiento grave hacia la persona de Sofía, que por eso atentan contra su derecho al honor" apunta.

Una demanda que Ángel no habría recibido por el momento, y que confirma que es por lo civil y no penal, por lo que no se pide pena de prisión: "Lo que se solicita es una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, se solicita la publicación de la sentencia, se solicita una publicación de una rectificación -es decir, un perdón público por parte del hijo del domador-, pero no hay pena de cárcel porque es una demanda civil" aclara.

Respecto a la cantidad que pide Sofía a su hermano en concepto de indemnización se ha especulado con que podría rondar los 200.000 euros, pero su abogada prefiere no dar detalles de la cuantía "hasta el momento en el que los demandados reciban la demanda".

Un momento, cuando reciba la demanda -algo que depende de la carga de trabajo del juzgado- en el que Ángel tendrá que contestar a la misma. "Después de esto se celebra la audiencia previa, que es el acto procesal en el que se proponen las pruebas que luego se practicarán en el juicio. Tendrá lugar un juicio y habrá una sentencia. En función del sentido de esa sentencia, recurrirá una parte o recurrirá la otra parte" expresa, reconociendo que el plazo para la celebración del juicio sería de "un año y medio o dos".

Como desvela, como Ángel ha continuado hablando sobre ella tanto en revistas como en más programas de televisión, no serán estas las únicas medidas legales que Sofía interponga contra su hermano. "Habrá otras demandas" ha apuntado, avanzando que ya se están preparando y pronto podría haber novedades.

"Sofía durante todo este último año, desde las primeras apariciones de Ángel, ha venido sufriendo numerosos episodios de depresión y de angustia que han ido aumentando progresivamente, de menos a más, hasta que en estos últimos meses y semanas, en los que además ella tiene una intensidad mucho mayor de trabajo, todo ese estado de angustia y de ansiedad se ha visto aumentado, lo que le ha provocado además graves perjuicios en su trabajo, porque se ha visto obligada a cancelar determinados bolos que tenía, precisamente por este estado de ansiedad causado por las últimas intervenciones de Ángel y su actual pareja" asegura, dejando claro lo mal que lo ha pasado la Dj por los ataques de su hermano.

¿Existiría la posibilidad de que Sofía se plantease retirar la demanda si Ángel se disculpase públicamente? Su abogada afirma que es algo que se podría hacer pero, que por lo que tiene ella entendido, la Dj ni se lo plantea: "Hasta donde yo sé incluso habiendo un perdón público de Ángel, la demanda seguiría adelante, por los perjuicios que ya se han ocasionado hasta el día de hoy".

Confirmando que su despacho de abogados gestiona tanto la demanda de Sofía como la de Bárbara, Irene Sorribas desvela que la de la "vedette es de aproximadamente unas 90 páginas y la de su hija es mucho más reducida, es un tercio". "Están las dos interpuestas pero Ángel no tiene por qué recibirlas a la par" aclara.

Una demanda en la que no está incluida la novia del joven, Ana Herminia Illa, aunque deja claro que la interpondrán "con el tiempo" porque se trata de "hechos posteriores" y están estudiando todas sus declaraciones antes de iniciar las medidas legales pertinentes. "Es objeto de otra demanda distinta porque son declaraciones posteriores que no tienen que ver con estos hechos que se circunscriben a las entrevistas de 24 de noviembre y de 1 y 8 de diciembre, pero que se prepare porque le llegará la suya" concluye.