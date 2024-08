"Recopilando toda la verdad": Maite Galdeano rompe su silencio y decide responder a Kiko Jiménez tras las graves acusaciones

Maite Galdeano vuelve a la carga. La madre de Sofía Suescun, que hace tan solo unas horas emitía un serio comunicado dejando ver que enterraba el hacha de guerra y que dejaba las cosas en manos de la justicia, parece haber cambiado de opinón. Esta vez, la concursante de GH ha afilado su bolígrafo para hundirlo en un cuaderno de cuadrículas y redactar "toda la verdad" de cara a los momentos difíciles que se le vienen encima a la familia al completo.

Y es que ningún Suescun Galdeano parece querer quedar al margen de la enorme polémica que ahora rodea a la familia después de que Maite cargara públicamente con graves acusaciones contra Kiko Jiménez, pareja de su hija. Tras las palabras de su hermana, la madre de Sofía Suescun ha vuelto a la carga dejando ver que no se rinde y que está dispuesta a recuperar a su hija después de que esta la echara de su casa: "Por más que intenten los aprovechados, el amor de una madre y una hija es irrompible", escribía en sus historias de Instagram, mostrando que "el mar y elt iempo todo lo curan".

Lo que se ha convertido en el culebrón del verano ha roto con la monotonía de los agostos de descanso y ha servido para llenar las mesas de actualidad del corazón con los protagonistas en primera persona. "Recopilando toda la verdad, para que no se me olvide ni un detalle", escribía Maite Galdeano en sus historias de Instagram, demostrando que no va a bajar los brazos y que no le importan los rumores sobre una presunta orden de alejamiento interpuesta por su hija, que ha dejado claro querer distanciarse por mucho que le duela de su madre "no está bien y necesita ayuda urgente".