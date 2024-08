Esta es la aspiradora con la que Marta Riumbau triunfa en redes: deja los sofás blancos impolutos (y las sillan lucirán como nuevas)

Qué bonita etapa la que está viviendo Marta Riumbau en estos momentos. La influencer daba la noticia hace unos meses de que estaba esperando un bebé tras su ruptura con Diego Matamoros. Desde entonces, su contenido ha dado un pequeño giro, acorde con su estilo de vida actual y en el arreglo de un hogar en el que ahora serán dos.

Tanto cuidado personal, como orden y limpieza de la casa o tendencias, componen una gran parte del contenido en redes de Riumbau, que en uno de sus últimos vídeos ha causado sensación con un esencial en la limpieza de su casa. La influencer publicaba un vídeo en sus redes de su día a día en agosto, dedicada al cuidado y la decoración de su casa.

Sin embargo, lo que más gustó a sus seguidores fue el momento en el que se puso manos a la obra para limpiar unas sillas de textil blanco repletas de manchas. Visto el resultado final, sus seguidores se lanzaron a preguntar qué utensilio estaba usando para limpiarlas. Se trata de un aspirador de la marca Bissel, tal y como ella ha comentado, aunque a la hora de recomendarlo ha sido bastante sincera: "¡La mía es mega sencilla! La vi por tiktok y dije, me la compro, es una aspiradora que calienta el agua y la saca con el jabón a la vez que lo aspira y tiene un cepillito. A mí las manchas de barro del cachorro me las ha sacado, pero no lo veo mucho mérito a eso porque también las podría sacar con un trapo, agua y jabón, es más bien el “lavar en seco” toda la tapicería, porque el agua sale marrón"