Gabriela Guillén, su sonrisa tras confirmarse que se verá las caras con Bertín Osborne en los juzgados

'Y ahora Sonsoles' confirmaba la noticia este lunes. A pesar de reconocer públicamente la paternidad del hijo de Gabriela Guillén a través de un comunicado, Bertín Osborne deberá comparecer ante el juez porque el juicio por la demanda de paternidad sigue adelante y se celebrará el próximo mes de diciembre.

Es decir, que la negativa del cantante a hacerse las pruebas de ADN -algo que consideraba innecesario al asumir que el bebé es suyo- no significa que el proceso haya terminado, ya que al no responder en plazo y tiempo de manera legal a la demanda que presentó la uruguaya, ésta sigue adelante. Y será en tres meses cuando Bertín y Gabriela tendrán que verse las caras en un juzgado y aportar testigos y pruebas para que sea la Justicia la que determine el final de este tema coincidiendo con el primer cumpleaños de su hijo.

Y será entonces cuando se solucione el tema de la manutención, puesto que como ha revelado Beatriz Cortázar, el artista no se ha puesto en contacto con la esteticien ni para interesarse por el menor ni para colaborar económicamente en su cuidado.

Una importante novedad de última hora a la que Gabriela ha reaccionado con discreción y una sonrisa, dejando claro que "no voy a comentar absolutamente nada" respecto a si es cierto que la demanda sigue adelante y se reencontrará con Bertín en los juzgados en diciembre.

Sorprendida, la uruguaya ha reconocido no tener "ni idea" de si este lunes fue el último día de plazo que el juez dio al cantante para hacerse las pruebas de paternidad, dejando en el aire si la decisión de Osborne de no responder a la citación de la Justicia ha motivado que la demanda siga su curso legal: "Pues es que me lo estás... es que muchas veces vosotros me decís las informaciones. Es que yo no tengo ni idea de nada. De verdad que no voy a comentar al respecto de esto. Mejor preguntárselo a él las cosas" ha expresado.

Mucho más contundente se ha mostrado cuando le hemos preguntado si es cierto que Bertín no está asumiendo sus responsabilidades como padre ni la está ayudando a nivel económico, dejando claro que como madre lo único que necesita no es que la paternidad de su hijo quede registrada legalmente sino "tranquilidad para criar a mi hijo, eso es lo que necesito por favor".

Un pequeño en el que está completamente volcada -"el hombre de mi vida es mi hijo, no hay más" asegura entre risas- y que como nos ha contado "está un poco malillo" tras sus recientes vacaciones lejos de nuestro país. "Está un poco constipado pero nada, él es muy fuerte y en dos días está bien" ha asegurado, insistiendo en que lo único que quiere es "tranquilidad". "No quiero que diga el juez ni que diga nadie, de verdad. Tiempo al tiempo de verdad" ha zanjado, dejando en el aire si piensa continuar su lucha para que se reconozca legalmente que Bertín es el padre de su bebé, y que cumpla con sus obligaciones.