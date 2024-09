Suso Álvarez habla sobre su paternidad con Marieta antes de la separación: 'Estoy siendo padre, esta vida a venir derrapando'

Desde que hicieron pública su relación a principios de agosto compartiendo varias imágenes de lo más románticas en redes sociales, Suso y Marieta se han convertido en una de las parejas más enamoradas del momento. Y a pesar de que no llevan demasiado tiempo juntos, el colaborador de televisión tiene claros sus sentimientos y no ha dudado en gritar a los cuatro vientos que le encantaría que la exsuperviviente fuese la madre de sus hijos.

Una confesión que ha hecho ante las cámaras durante la presentación de la nueva edición de 'Gran Hermano' en Vitoria, desmintiendo los rumores de ruptura que han circulado en las últimas horas y que, deja claro, son rotundamente falsos: "Como voy a acabar si acabo de empezar. Estoy enamorado, feliz... Y ojalá ya sea la mujer de mi vida. Me gustaría quedarme con ella hasta el final, ya. Sí, sí, sí. Yo me quiero casar y tener hijos. Yo quiero todo. Estoy siendo padre. Esta vida a venir derrapando. A vivir. Estoy siendo padre. Yo quiero cinco hijos" desvela.

En su mejor momento, y reconociendo que le debe muchísimo a 'Gran Hermano' porque le "cambió la vida", Suso se ha consolidado como uno de los tertulianos más populares del momento. De ahí que no hayamos dudado en preguntarle por los temas más candentes del verano, como la guerra entre su ex Sofía Suescun y Maite Galdeano, con las que coincidió en el reality que ahora está de regreso: "Me da mucha pena que se haya detonado todo así, veo mucho dolor, muy mal gestionado por parte de todos y les deseo lo mejor y que cuanto antes se sane todo eso".

"Maite conmigo era magnífica y a mí siempre me trató muy bien, creo que es una persona que no tiene distorsionada la realidad, loca no está" asegura, dejando en el aire que no descartaría que el conflicto familiar fuese un montaje, aunque no por parte de Sofía. "Yo creo que no haría eso, no se tiene por qué prestar. Yo creo que es una de las número uno influencers, le va muy bien, trabaja mucho. Yo creo que no tiene por qué ella. Y con Kiko tampoco, estaba trabajando mucho. Pero bueno, no sé, es que no sé realmente lo que hay detrás" añade, evitando mojarse porque actualmente no tiene contacto "con ninguno de la saga de los galeanos".

Compañero de Alejandra Rubio en programas como 'Así es la vida' o 'Fiesta', Suso ha salido en defensa de la hija de Terelu Campos tras las críticas que ha recibido por su actitud con la prensa tras anunciar su embarazo. "Alejandrita, más buena. La critican demasiado y no me gusta, porque al fin y al cabo es una niña que, ostras, gracias a ella trabajamos muchísimo. Yo creo que también hay que pensar en eso" asegura, convencido de que tanto ella como Carlo Costancia serán "los mejores padres" para su bebé, que nacerá en diciembre.