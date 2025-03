Paula Vázquez, Blanca Paloma, Jorge Drexler... y muchos más artistas y famosos arroparon a Mala Rodríguez en el Palau

La rapera jerezana Mala Rodríguez (46) ha celebrado este miércoles el 25ª aniversario de su primer e influyente álbum, 'Lujo ibérico', con un concierto en el Palau de la Música, arropada por 70 músicos en el escenario de la Orquestra Simfònica del Vallès y de cuatro invitados especiales, Jorge Drexler, Israel Fernández, María Terremoto y Diva Deva.

Además, la 'diva deslenguada' ha contado con la presentación de la 'freestyler' Sara Socas, que ha hecho de maestra de ceremonias de un 'show' de más de dos horas en el que María también ha estado y estuvo acompañada por la artista mexicana Vivir Quintana y su "hermano", el hiphopero Kultama.

Entre las 1.800 personas que asistieron al concierto de 'Lujo ibérico ¡vivo!', se encontraban una nutrida representación de la familia de la cantante, así como amigos y rostros famosos, como los de las presentadoras Paula Vázquez, Ares Teixidó y Elsa Anka; o la cantante Blanca Paloma, que representó a España en Eurovisión 2023 con la canción 'Eaea'.

También se han dado cita los actores Octavi Pujades, junto a su pareja, la también actriz, fotógrafa y creadora de contenido Anna Senan, Irene Montalà, Joan Garcia (El Tricicle); Reyes Ventós y Critina Brondo; la nadadora de sincronizada Thais Enríquez; el relaciones públicas y social media manager' Carles Almagro; el peluquero Alberto Cerdán; Lisi del Castillo, directora de la firma Rita Miller, el atelier especializado en vestidos de novia y fiesta; el cantante Enrique del Pozo; así como varios artistas del panorama musical, como Masiva Lulla, Mackiu, Rapsusklei y Tremenda.

Durante la actuación, la icónica rapera andaluza afincada en Barcelona -lleva 15 años viviendo en La Floresta (Sant Cugat del Vallès)-, brindó un repaso de los temas que marcaron un antes y un después en la historia del hip-hop en español, desde 'No van', 'Tambalea', 'Yo marco el minuto' o 'Tengo un trato', con la que puso en pie al Palau.

Revolución musical

Publicado en el año 2000, 'Lujo Ibérico' supuso una auténtica revolución en la escena musical, consolidando a Mala Rodríguez como una de las figuras más influyentes del género.

Mala Rodríguez, aprovechó el inicio de la velada para agradecer a todas las mujeres que la rodean. "Me empujan cuando yo no puedo más y me inspiran a ser mejor cada día y sacar mi mejor versión".