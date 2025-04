Paula Echevarría confiesa cómo es su relación con William Levy

Paula Echevarría se ha dejado ver este miércoles, 23 de abril, en la pista de tenis junto a Lorenzo Musetti, embajador de la marca Polaroid Eyewear -patrocinador oficial del Mutua Madrid Open- compartiendo algunos consejos de juego. Una experiencia única donde el deporte, el estilo y la diversión se unen ante estos dos rostros conocidos.

"Es un deporte que estoy convencida de que si lo intentara un poquito más llegaría a encantarme, pero cuando lo he intentado es como si mi raqueta tuviera un agujero, ni veía la bola", ha comentado Paula después de los tips que le he dado el tenista.

Allí, la actriz ha desvelado que sus hijos están "muy bien, encantados y felices", pero sobre todo ha tenido unas palabras emotivas para su hija, quien este verano cumplirá ya 17 años.

"Ella tiene cosas claras, pero ya dejé de hablar de ella porque es suficientemente mujer para que sus decisiones queden donde tienen que quedar", ha explicado Paula, pero también ha asegurado que "está en uno de sus mejores momentos, me gusta mucho la mujer en la que se está convirtiendo".

En cuanto al anillo que lució durante su viaje en Roma con Miguel Torres, Paula ha negado que haya una pedida de matrimonio y ha desvelado que "ha sido mi autoregalo del Día de la Madre porque me apetecía tener algo así, además le dije a Daniela 'esto será para ti, pero lo voy a usar yo hasta que tú puedas'".

Por último, en cuanto a si se ha puesto en contacto con su compañero de serie, William Levy, tras su detención, la modelo ha contestado que "no he hablado con él" y que "no sé nada" de lo que ha ocurrido.

"Tres meses en Tenerife"

En ese aspecto, ha trabajado con él "tres meses en Tenerife", pero también estaba rodeada de más compañeros y no tiene una relación estrecha como para levantar el teléfono y preguntarle por lo ocurrido: "Mi relación con él es buena, pero tampoco es de todo el rato hablar".