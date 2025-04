Ágatha Ruiz de la Prada, abierta al amor: "Un poco de ganas, sí"

Ágatha Ruiz de la Prada ha presentado este jueves, 24 de abril, ante los medios los productos de limpieza que ha creado junto con Ecobel, ecológicos y sostenibles, con los que limpiar se convertirá en una tarea divertida.

"Estoy como una niña con zapatos nuevos porque este es el sueño de mi vida", aseguraba la diseñadora ante las cámaras al haber hecho uno de sus sueños realidad, ya que desde pequeña ha preferido la limpieza que el arte de cocinar.

En cuanto a cómo se encuentra ella, explicaba que "muy bien" porque "ya está la mudanza hecha, hoy me están colgando los cuadros y mañana me falta colocar los libros" y, además, desvelaba que "mi nueva casa me encanta".

Disfrutando de su soltería, Ágatha comentaba que ahora cada vez que viaja "me voy sin cargo de conciencia, antes tenía un poco de conciencia, no mucho, pero algo tenía y ahora no tengo" y... ¡atención! porque desvelaba que tiene ganas de enamorarse: "Un poco de ganas, sí".

Nieta

Por último, también ha hablado de su nieta, confesando que "me gustaría verla más, yo lo que quiero es que me la dejen a mí sola, es que es muy pequeña y ahora es todo muy distinto que antes, están muy acostumbrados a estar con su madre". Sin embargo, demostrando que se le cae la baba con ella, también comentaba que "va siempre vestida de Ágatha".