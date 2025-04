Marina Rivers retrata a Pelayo Díaz tras su paso por Supervivientes

Convertida en una de las influencers más populares de nuestro país, Marina Rivers ha sido una de las protagonistas del desayuno organizado por la Academia de Televisión este jueves en Madrid en el que diferentes creadores de contenido -como Gotzon Mantuliz, Marta Pombo o Verdeliss, además de la propia Marina- han reflexionado con profesionales del sector audiovisual sobre las sinergias y la evolución de la relación entre las redes sociales y la televisión.

Como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta los tensos enfrentamientos que protagonizó con Pelayo Díaz en la última edición de 'Masterchef Celebrity' -el asturiano no disimuló en ningún momento su animadversión por ella y la instagrammer llegó a confesar que le había hecho la vida imposible durante el reality- hemos preguntado a Rivers cómo está viendo el paso del diseñador por 'Supervivientes' y qué le está pareciendo la rivalidad que tiene con José Carlos Montoya y Carmen Alcayde.

"Ay, yo no he visto... De verdad. Estoy estudiando a tope y no me estoy enterando de nada. Le deseo lo mejor. Que le vaya increíble 'Supervivientes'" ha comenzado, antes de atizar a Pelayo al afirmar que "un reality más más reality que 'Supervivientes' es imposible. Que está en directo, sin editar, y cómo sale. La gente sale como es..." ha sentenciado.

"No me interesa nada"

Sin embargo, como ha dejado claro, el asturiano "no me interesa nada, nada, la verdad". "O sea, yo, con la gente que me quiere, me interesa todo. Y la gente que no, pues nada" ha zanjado, sin disimular la indiferencia que siente por el influencer.