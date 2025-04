Carmen Borrego aclara cómo está la relación con Alejandra Rubio tras las críticas a su hijo: "¿Alguien lo duda?"

Alejandra Rubio y José María Almoguera siguen dando de que hablar después de las desafortunadas declaraciones que tuvo la joven dejando entrever que su primo tenía otro trato con la prensa porque llevaba muy poco tiempo en este mundo.

Sin embargo, parece que los dos han mantenido una conversación y han aclarado sus diferencias. Mientras tanto, Carmen Borrego sigue teniendo que dar la cara por ellos en 'Vamos a ver' y este viernes ha vuelto a dejar claro que no hay ningún problema entre ellos.

Tras su intervención en el programa, la hija de María Teresa Campos ha hablado con la prensa y ha confirmado su presencia en el debut de su hermana en el teatro este fin de semana: "Hombre, claro, ¿alguien lo duda? ¿Por qué no voy a ir a ver a mi hermana? Estaría bueno".

En cuanto a cómo está la situación con su sobrina, Carmen ha asegurado que "no hay mala relación, no inventéis donde no hay" porque "mi familia está perfectamente reconciliada, no tengo ningún problema con Alejandra, con mi hermana, con mi hijo".

Familia

Eso sí, también ha aclarado que "somos familia, pero somos diferentes" y ha vuelto a recalcar que el clan Campos se encuentra en uno de sus mejores momentos: "Ya han dicho ellos que no tienen problema, ¿por qué lo voy a tener yo?".