Lara Dibildos aclara los rumores sobre los problemas de Terelu en la obra

A pocas horas de que Terelu Campos debute en el teatro, son muchas las informaciones que han salido a la luz. Esta semana, Kiko Hernández desvelaba en 'Tentáculos' que la colaboradora de televisión se encuentra muy nerviosa ante el estreno y eso estaría dificultando los ensayos.

Sin embargo, Europa Press ha hablado en exclusiva con Lara Dibildos y ha negado los rumores sobre que Terelu ha tenido problemas con el guion de la obra, confesando que "en los ensayos a todos nos pasa que de vez en cuando pues se te va el texto", pero recalcando que "para eso están los ensayos, ¿no? Para equivocarte".

En ese aspecto, la actriz ha desvelado que Terelu "es de las que menos se ha equivocado porque evidentemente ha tenido más trabajo de interpretación, pero de verdad que yo estoy convencida de que la gente se va a partir de risa, que es lo importante y que van a ver a una actriz".

En cuanto a la venta de entradas, Lara ha confirmado que se ha vendido todo: "Pero todo hasta la bandera y no invitaciones. Tenemos las seis de compañía que tenemos siempre, que se las hemos dado a ella, porque para eso es su día y el resto, todo el mundo ha comprado su entrada", por lo que "estamos súper contentos".

Alejandra Rubio

Por último, Lara se ha alegrado de que la hija de Terelu vaya a asistir finalmente a su debut: "Qué bien, pues me das una alegría más que nada por ella porque yo cuando venía mi madre me ponía muy nerviosa, pero me da mucha alegría... yo sé que para Terelu eso va a ser una pasada".