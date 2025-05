María del Monte aparece por sorpresa en la Feria de Abril: "Hay que tirar para adelante"

A pesar de que Inmaculada Casal tuvo que ser operada de apendicitis hace unos días, María del Monte ha reaparecido este miércoles en la Feria de Abril y ha hablado ante los medios de comunicación sobre cómo se encuentra su mujer tras la intervención.

"Siempre hay que tirar para adelante y este año tocaba", comentaba la artista al ir vestida de flamenca a la feria tras seis años sin pisarla con el traje típico. Con una sonrisa en su rostro, la presentadora de televisión aseguraba que se encuentra "bien, sin entrar en detalles".

Su mujer

En cuanto a su mujer, la artista explicaba que "está bien, pero este no era el sitio más idóneo" y que "me ha dado mucha pena que no esté aquí hoy y a ella también", pero aclaraba que "está bien porque si no, no estaría aquí".