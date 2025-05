El desastroso estreno de la casa de Ágatha Ruiz de la Prada: "Estaba llegando al agua a las cortinas"

Incombustible, y volcada en su marca y en sus múltiples proyectos desde su polémica ruptura con José Manuel Díaz-Patón el pasado febrero, Ágatha Ruiz de la Prada ha presentado su nueva colección de alpargatas, un calzado perfecto para el verano y con el colorido que la diseñadora ha hecho su seña de identidad, en su tierra del madrileño barrio de Salamanca.

Por delante, semanas a un ritmo frenético -con 7 viajes a América solo en el mes de junio- y numerosos proyectos que confía en que le dejen tiempo para descansar porque, como confiesa y aunque sea una apasionada del trabajo, lo necesita.

Sin embargo, antes parece que tendrá que solventar un importante problema en su nueva casa -muy cercana a su tienda y en la que se ha instalado recientemente tras abandonar el ático en el Paseo de La Castellana en el que vivió con Pedro J. Ramírez- con el que no contaba y que le está trayendo más de un quebradero de cabeza.

"Estaba disfrutando, la estaba ordenando, colgué todos los cuadros... Y he tenido una gotera, pero que tú no te puedes imaginar. La casa nueva, impecable, casi ordenada, no estaba ordenada, pero la había dedicado muchas horas. Y gracias a Dios que me cogió la gotera hablando por teléfono. Un día de fiesta, el 2 de mayo, que toda la noche del 1 estuvo lloviendo, el 2 hubo una tormenta morrocotuda y de repente oigo tac, tac, tac y veo que se me cae la casa prácticamente. Si no llego a estar y hubiera venido el lunes, que me hubiera podido pasar, me quedo sin la casa nueva, imagínate qué horror" ha explicado impresionada.

"Lo de las goteras es muy complicado hasta que encuentras de dónde viene, que no es nada fácil, hasta que se seca todo. La casa huele a humedad que no sabes cómo huele. Tuve que quitar a toda velocidad los libros que pesaban como muertos. Es una casilla de salida. Tuve que quitar las cortinas porque me estaba llegando el agua a las cortinas, ya estaban mojadas. Todo eso fue en un minuto. Fue una gotera morrocotuda, de las más gordas que he visto en mi vida. Con lo cual, pues eso, casilla de salida y empezar" ha añadido, lamentándose del mal pie con el que ha empezado en su nuevo hogar.

'Enamorada' de su única nieta Deva -hija de Tristán Ramírez- que acaba de cumplir un año, Agatha nos ha contado que la pequeña "es ideal, es la mejor" y que le ha pedido a su hijo y a su nuera que se la "dejen de modelo para mis colecciones de bebé, pero me dicen que no. Y me da mucha rabia aunque luego me alegro".

Cambiando de tema, la diseñadora ha reaccionado sin poder contener la risa al reciente y cordial encuentro entre su archienemiga Carmen Lomana y su exnovio Díaz-Patón: "¿Ah, sí? No sabía. Imagínate que hasta se hagan amigos, no me chocaría" ha asegurado con ironía, dejando claro que no se plantea enterrar el hacha de guerra con la socialité porque "paso de ella. Se ha metido tanto conmigo que paso de ella".