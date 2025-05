La nueva amiga de Bertín Osborne rompe su silencio: "Me sabe super mal"

Hace casi una semana Bertín Osborne protagonizaba la portada de la revista 'Semana' presumiendo sin camiseta del espectacular cuerpo que tiene a los 70 años, durante una relajada jornada en barco durante su paso por Barcelona para grabar 'Tu cara me suena'.

Entonces, su torso eclipsaba todo lo demás, y pasaba inadvertido que el cantante no se encontraba solo en la embarcación, sino en compañía de una mujer, la periodista catalatana Lali Torres, que según ha revelado 'La Familia de la Tele', podría ser la nueva ilusión del artista.

Ha sido la reportera Ares Teixidó la que ha contado que Bertín y esta chica habrían hablado por primera vez el pasado 15 de abril a través de Instagram. A partir del día 20 los mensajes serían diarios, el 22 sería cuando se encontraron en el barco -para que ella le hiciera una entrevista para la radio- y desde entonces su comunicación no habría parado y sería diaria.

Sin embargo, también han surgido otras voces que apuntan a que Lali habría tendido una trampa al artista, avisando a un conocido paparazzi de que iba a verse con él para que les hiciese fotografías, pactando cobrar la mitad de lo que se obtuviese por el reportaje.

Víctima del engaño

Tras negar la mayor en 'La Familia de la Tele' y dejar caer que la víctima del engaño podría ser ella, la periodista ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press y, visiblemente incómoda, ha evitado revelar qué relación tiene con Bertín, dejando en el aire si son solo amigos o si, como se está rumoreando, es la nueva ilusión del cantante. "Estoy bien, pero lo siento, no te voy a contestar a nada, me sabe súper mal pero no te voy a contestar a nada" ha afirmado cabizbaja, sin desmentir si le gustaría tener algo más que una amistad con el ex de Gabriela Guillén.