La reacción del hijo de Bárbara Rey al anuncio de las memorias de su madre: "Un beso"

Día especial para Ángel Cristo Jr, ya que este martes 20 de mayo Ana Herminia cumple 46 años. Y para celebrarlo, el exconcursante de 'Supervivientes' no ha dudado en reaparecer después de varios días sin salir de su casa -ha tenido una gripe que casualmente ha coincidido con la noticia de la publicación de la autobiografía de Bárbara Rey, 'Yo Bárbara: mis memorias'- para ir a comprar unos pasteles para soplar las velas con su mujer en la intimidad.

Después de que la venezolana asegurase ante las cámaras de Europa Press que Ángel no se había enterado que su madre va a contar en primera persona su vida y sus amores, empujada por la guerra mediática que llevan manteniendo en los platós desde hace año y medio -su intención era que sus memorias se publicasen después de su muerte pero ha reconocido que conviene aclarar algunas de las cosas que ha contado su hijo en sus entrevistas-, el joven ha preferido no revelar qué creee que contará la vedette que todavía no se sepa, aunque no ha podido contener la risa cuando le hemos preguntado si va a leer la autobiografía de su madre: "Jajaja. Un beso para todos" ha afirmado despreocupado.

Una sonrisa que no se ha borrado cuando hemos querido saber su opinión sobre las palabras que Francisco Rivera dedicó a Bárbara en la Feria de Abril, al confesar que ojalá hubiese sido ella su "madrastra" y no la "hija de fruta" que le tocó, en referencia a Isabel Pantoja: "Muchas gracias, de verdad, yo le digo a Ana felicidades" ha respondido con indiferencia, aunque no ha podido contener un bufido al escuchar si el torero se hubiese llevado alguna sorpresa con ella.