Úrsula Corberó sorprende a todos en la presentación de su última película

Convertida en una de las actrices más importates de nuestro país a nivel internacional desde que protagonizó 'La casa de papel', Úrsula Corberó ha presentado este martes su nueva película, la producción argentina 'El Jockey', en Madrid.

Y como en cada una de sus apariciones públicas, la actriz ha deslumbrado con su look, marcando una vez más la diferencia y demostrando que no tiene miedo a arriesgar con un look 'sporty chic' de la nueva firma 'Made in Spain' que ha conquistado ya a celebrities de la talla de Aitana, Julieta o Nathy Peluso.

Se trata de 'Dimoni Studio', fundada por el diseñador Joan Ribas, que ya ha debutado en la Mercedes Benz Fashion Week y que ha reinterpretado la estética gym en su primera colección para ganarse un hueco en la siempre exigente industria de la moda.

Y elevando al máximo la ropa deportiva para demostrar que ir cómoda sin renunciar al glamour es posible, Úrsula se ha enfundado en un total look de la firma compuesto por una camiseta 'retorcida' de algodón en color azul eléctrico con una sola manga y el logo de la marca serigrafiado en la parte frontal -a la venta en varios colores en la web de 'Dimoni Studio' con un precio de 95 euros- y unos pantalones deportivos de chándal tipo capri ajustados con mangas falsas en ambos lados para crear un nudo sobre la cadera, en gris, que tienen un precio de 175 euros.

Un look tan sorprendente como original que ha completado con unos zapatos de tacón sensato en negro, y su larga melena morena con flequillo desfilado suelta y ligeramente ondulada.