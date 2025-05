Se confirma: el sobrino de María del Monte procesado por el robo en la casa de su tía

Se confirman los peores presagios para Antonio Tejado. El juez Juan Gutiérrez Casillas ha finalizado la instrucción del caso por el violento robo a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal en la madrugada del 25 de agosto de 2023 y ha dictado un auto de procesamiento en el que atribuye al sobrino de la cantante cuatro delitos como autor intelectual del asalto y cooperador necesario del mismo al haber "facilitó la posibilidad al resto de los inculpados de entrar en el inmueble por la puerta trasera, sin necesidad de grandes quebrantos a dicha puerta y permitiendo el que fácilmente se pudiera entrar en el interior".

Se confirma así que Tejado sería una pieza clave en la "organización criminal" y que se sentará ante el juez junto a los otros diez miembros de la banda liderada por el ruso Arseny Garibyan, acusado de los delitos de robo con violencia e intimidación en casa habitada y uso de instrumento peligroso, pertenencia a organización criminal, detención ilegal, y lesiones a las víctimas, por los que podría enfrentarse a una pena de prisión superior a cinco años.

Un demoledor auto de procesamiento que pone las cosas muy complicadas para el sobrino de María del Monte, que ha reaparecido muy serio y en solitario ante las cámaras de Europa Press, muy pendiente de su móvil en todo momento y sin hacer declaraciones sobre el 'negro' horizonte judicial al que se enfrenta después de que la instrucción le atribuya un papel fundamental en el robo a la residencia de su tía.

Aparentemente indiferente, aunque su rostro desliza tensión y preocupación tras confirmarse que irá a juicio, el ex de Chayo Mohedano ha dado la callada a las preguntas de la prensa, evitando desvelar cómo se ha tomado el auto de procesamiento y si se esperaba que le atribuirían cuatro delitos, los mismos que al resto de investigados en la causa.

La instrucción ya finalizada señala además que las cinco víctimas -la cantante, su mujer, la hija de Inma Casal, su yerno y la empleada del hogar- sufrieron un "atraco violento y coactivo con empleo desproporcionado de la fuerza física por parte de los autores materiales, generando una situación de gran peligro para la integridad de las víctimas y una gran ansiedad y fundado temor en las mismas".

El juez ha dado un plazo de diez días a Fiscalía y a la acusación particular -ejercida por María y su pareja- para solicitar la apertura de juicio oral y formular la acusación contra Tejado y el resto de investigados.

Muy serio, tenso y sin ocultar su nerviosismo -quizás conocedor de que sí que tendrá que sentarse en el banquillo acusado de cuatro delitos que podrían significar su regreso a la cárcel- Antonio ha guardado silencio ante las cámaras de Europa Press, sin pronunciarse sobre el juicio ni revelar si continúa confiando en la Justicia.

También se ha dejado ver en los Juzgados para comunicarle el auto de procesamiento su abogado, Fernando Velo, que ha optado por la discreción y se ha limitado a asegurar que Tejado se encuentra "bien". "No voy a contestar a nada porque no tengo nada que decir. No voy a contestar a nada. No me voy a pronunciar sobre nada" ha afirmado, dejando en el aire cómo se han tomado que Antonio tenga que sentarse ante el juez acusado de cuatro delitos y de ser el autor intelectual del atraco a la casa de María del Monte.