Un conocido cantante, sentenciado por amenazas a un vecino

Antonio Carmona está en el punto de mira, y no por el fiestón con el que ha celebrado su 60 cumpleaños este miércoles rodeado de sus seres queridos y de numerosos rostros conocidos en su domicilio de Madrid, sino por haber sido condenado por un delito leve de amenazas tras un altercado con un vecino de la casa que posee en la localidad gaditana de Bárbate sucedido en julio de 2024.

Aunque la sentencia todavía no es firme y cabe recurso, el artista ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz a la pena de dos meses de multa, a razón de 10 euros diarios. 600 euros, además de una orden de alejamiento de 50 metros durante seis meses y la prohibición de ponerse en contacto con el denunciante por ninguna vía, por amenazar presuntamente a su vecino con un bastón rematado en un pico por un conflicto con las lindes de sus fincas: "Se lo voy a hincar en el pecho" le habría dicho.

Acusación que Carmona niega, asegurando que aunque si bien iba con un bastón que siempre lleva para ahuyentar a los perros sueltos que hay en la playa, no lo alzó ni tampoco profirió ninguna amenaza contra su vecino.

Una condena a la que Mariola Orellana ha quitado hierro tras el concierto que Rosario Flores ha ofrecido este jueves en el marco del Universal Music Festival en el Teatro Albéniz de Madrid: "Antonio está muy bien, acaba de cumplir 60 años, mejor que nunca. Son tonterías la verdad, es una tontería muy grande".

Indemnización

Revelando que no va a pagar los 600 euros de indemnización a su vecino porque "no es una sentencia firme", la mujer del cantante ha asegurado que se trata de "una cosa muy antigua, una tontería". "Vamos a hablar de Antonio Carmona que ha cumplido 60 años que es un pedazo de artista. Vamos a hablar de eso. Y de que Rosario ha hecho un pedazo de concierto. Y lo demás... que vean la cosa que es una gilipollez, la más tonta del mundo, la verdad. Además, no es una sentencia firme ni nada. Y es una cosa del vecino. De verdad" ha insistido rotunda, apoyando incondicionalmente a su marido.