Una ex de Escassi, sorprendida por el affaire con Terelu Campos: "No me los imaginaría"

Terelu Campos y Álvaro Muñoz Escassi han sorprendido a propios y a extraños al destapar en 'Supervivientes' el affaire que habrían vivido hace años y del que nunca había hablado ni uno ni otro hasta el momento. Un supuesto romance al que ya han reaccionado Alejandra Rubio, Carmen Borrego y José María Almoguera, confesando que no tenían ni idea, o Lara Dibildos -ex del jinete e íntima amiga de la presentadora-, reconociendo que tampoco sabía nada y que ninguno de los dos se lo habría revelado.

Y ahora es otra de las ex del andaluz, Mireia Canalda -con la que vivió una apasionada historia de amor en 2008- la que se ha pronunciado sobre el tema de la semana: "Así un día tonto que puede pasar cualquier cosa... Mira, realmente no lo sé". "Yo a priori te diría, no lo veo, no lo creo. Creo que se pueden divertir mucho juntos porque los dos tienen una manera de ser abierta y de pasarlo bien. Pero no me los imaginaría, pero no lo sé" ha confesado, reconociendo que "Álvaro me ha sorprendido muchas veces al final acon historias que nunca hubiera dicho que podrían pasar".

"También es que hace 15 años de nuestra relación y fue cortita. Fue una etapa súper divertida, pero eso, fue una etapa muy divertida. O sea que, a lo mejor no conozco a Álvaro como podría conocer a otras parejas mucho más intensamente, ¿no? Fue un momento que los dos nos quisimos divertir mucho y así lo hicimos" ha explicado, admitiendo que no pone la mano en el fuego porque el romance con Terelu sea tan solo una 'broma' que se les está yendo de las manos.

Y aunque su relación no funcionase, Mireia asegura que Escassi le parece "uno de los hombres más divertidos que he tenido el placer de conocer siendo pareja y posteriormente, cuando hemos coincidido en eventos, incluso con mi chico hemos estado con él cenando y es un tío divertidísimo. Y yo creo que tiene un físico espectacular incluso ahora, imagínate, pues hace 20 años estamos hablando".

En la actualidad, el jinete está enamoradísimo de Sheila Casas, y ha confesado en 'Supervivientes' que no le importaría sentar cabeza y casarse con la influencer. Algo que la modelo pone en duda "porque aunque creo que él siempre lo intenta, es un conquistador nato. Ya no es un tema solo de mujeres, es que él necesita estar conquistando a nivel laboral, a nivel de dónde vive, a nivel de... Y esto es una pura esencia".

"Yo recuerdo que cuando estábamos juntos hace 15 años y estábamos súper bien, todo era como muy idílico, estaba muy rayado un día y yo, '¿qué te pasa, qué te pasa?'. 'Es que me da miedo que algún día te haré daño'. Y le dije, 'mira, tus cosas te apañas tú, de mis cosas me apaño yo, pero si vamos a estar aquí con miedo es mejor no estar. O sea, cuando llegue el momento sea adulto para verlo ante la acción y decir, vamos hasta aquí, hasta, ¿no? Estarse preocupando ahora para, ¿tú estás bien hoy? ¿Sí? ¿No? ¿Es que yo...?'" ha desvelado, convencida de que Álvaro no ha cambiado: "Él es hoy estoy bien y mañana ya se verá. Disfrutemos cuando el amor vibra y mañana ya se verá. Quien quiera pensar que es que mañana vamos a hacer planes, creo que con él no sería un acierto" sentencia.

Enamorada

En cuanto a cómo está ahora su corazón, Mireia confiesa que está muy enamorada de su novio Juli, en el que ha encontrado la estabilidad tras su separación de Felipe López. "Nosotros siempre hicimos un trato desde el principio, o sea, yo quiero decidir cada día que quiero bailar contigo, entonces yo hoy estoy aquí porque quiero bailar contigo, pero si hemos sido capaces de no mantener nuestras relaciones, nuestra familia, en mi caso Felipe, en su caso su ex mujer... pues imagínate si vamos a sostener, no... vamos a sostenerlo mientras queramos estar aquí, pero decidiendo cada día que quiero estar aquí, no porque toca" reconoce.