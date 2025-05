Ángel Cristo habla muy claro sobre una posible reconciliación con su madre

Tras la polémica entrevista concedida en 'De Viernes', Ángel Cristo ha reaparecido públicamente junto a su mujer, Ana Herminia, para aclarar algunas de las declaraciones que más revuelo han causado en los últimos días. El hijo de Bárbara Rey se ha mostrado tajante en su decisión de no retomar el contacto con su madre, mientras que la pareja ha aprovechado la ocasión para desmentir rumores sobre su relación y destacar que están centrados en sus próximos proyectos profesionales.

Ángel ha dejado claro que no tiene intención de atender una llamada de su madre. "Es que no sé qué decir. No", responde tajante cuando se le pregunta por una posible reconciliación. Sobre las declaraciones de su hermana Sofía Cristo, quien asegura que desconocía los intentos de la vedette por comunicarse con él, resta importancia al asunto: "Es que no sé... Bien, me parece bien".

En medio de los rumores sobre una posible crisis en su relación, Ana ha querido zanjar cualquier especulación y ha defendido la estabilidad de la pareja: "Mi gordi es el mejor. Qué crisis dice, si es lo más bonito que hay. No había crisis para nada, simplemente él tenía su entrevista, tenía que cumplir. La manera de hacerlo era así. Yo no quería, aceptamos y ya está. Es una etapa que yo espero que ya termine y lo que tenga que venir".

Tanto el uno como el otro han mostrado su desinterés por las memorias de la actiz. "No, yo no tengo idea, pero no creo. ¿Para qué?", afirma Ana, mientras que Ángel añade: "Yo creo que no sea necesario porque seguro que ya me lo vais a contar vosotros". Sobre la supuesta demanda, el hijo de Bárbara Rey es claro: "No. No, ya dije que no, soy el único que no se la ha quitado".

Conflictos

Por último, Ana Herminia reconoce que su salud es inestable y que, por ello, prefiere mantenerse alejada de los conflictos. "Mi salud es que sube y baja. La tensión me empieza a subir y entonces no me merece la pena. Yo no quiero ya esto", confiesa. La pareja, ahora, está centrada en sus hijas y en nuevos proyectos profesionales, como la presentación de los Premios Mediterrani en octubre y el Premio Limón que recibirá Ángel la próxima semana.