La decepción de Sofía Cristo tras enterarse del nombre de su hermano

Después de cuatro meses alejados del foco mediático y de los platós de televisión, Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia han reaparecido en '¡De Viernes!' para someterse a una terapia de mediación familiar para intentar salvar su relación tras los duros momentos que han vivido por su guerra con Bárbara Rey y el polémico paso de la venezolana por 'GH Dúo'.

Al margen de las dificultades que está atravesando su pareja, el exconcursante de 'Supervivientes 2024' ha hablado de su nula relación con su madre y, para sorpresa de propios y extraños, ha revelado que la vedette ha intentado ponerse en contacto con él en varias ocasiones en los últimos tiempos. La última llamada, como ha contado, fue el pasado 9 de abril, aunque no le cogió el teléfono porque tiene claro que no quiere saber nada de ella.

Tanto es así que, implacable, ha sentenciado que para él "es como si ya estuviera muerta", por lo que le ha pedido públicamente que "empiece a hacer ya testamento a favor de mi hermana" porque no hay ninguna posibilidad de acercamiento ni reconciliación por el daño que le ha hecho tanto a él como a Ana Herminia.

Unas polémicas declaraciones que Sofía Cristo no vio al encontrarse en Canarias grabando el programa 'Gente maravillosa' y de las que se ha enterado por Europa Press, reaccionando sin poder disimular su sorpresa -y un regusto de 'decepción'- al saber que Ángel ha desvelado que su madre ha intentado ponerse en contacto con él varias veces.

"He estado trabajando y he estado abstraída del mundo. No me da miedo nada porque no estoy metida en esto. No tengo ni idea, tendréis que preguntarle a ella. Vamos, es que no lo sé... No tengo ni idea" ha reconocido, evitando sincerarse sobre qué le parece que Bárbara haya llamado a su hijo.

Mucho más clara se ha mostrado cuando le hemos preguntado por las declaraciones de su hermano pidiendo en directo a su madre que haga testamento y le deje todo a Sofía porque para él es como si estuviese muerta: "Yo es que en esas cosas no pienso. Yo pienso en mi madre, en vivir el día a día y que ojalá mi madre sea eterna. No pienso en las herencias y esas cosas, pero es que, de verdad, es que no tengo nada que decir" ha sentenciado, asegurando que la vedette está "estupenda".

Sin entrar en el reproche que Ángel ha hecho a su madre por decir que no le gustaría que obtuviese la custodia de su hija -algo que se le ha grabado a fuego y que no puede perdonar-, la DJ ha invitado a su hermano a leer las memorias de Bárbara; algo que ella ya ha hecho. "He leído cosas y está bastante bien, yo lo recomiendo porque está bastante.... Tiene de todo el libro, ¿sabes? Tiene momentos muy emocionantes, divertidos... Voy a hacer yo promo del libro de mi madre" ha asegurado, sin adelantar si la artista hablará de su relación con su hijo en su autobiografía.