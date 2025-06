Alejandra Rubio aclara su última polémica familiar: "A mi no me temen"

La situación de los hermanos de Carlo Costanzia, Pietro y Rocco, sigue siendo uno de los temas más delicados en el entorno de la familia Costanzia. Este martes, ambos conocerán si continúan en prisión preventiva en Italia, donde la Fiscalía solicita 14 años de cárcel para Pietro y 9 para Rocco por un presunto delito de homicidio.

En medio de la expectación mediática, Alejandra Rubio, novia del joven actor, ha sido preguntada para conocer su opinión sobre el caso y cómo lo están viviendo. Sin embargo, la colaboradora ha preferido mantener la discreción y no hacer declaraciones al respecto: "No voy a hablar de ese tema", zanja desde el primer momento. Ante la insistencia de los reporteros sobre si al menos están bien, se limita a responder con un escueto "lo siento".

A pesar de que la joven no ha querido hacer declaraciones respecto a este tema, si que ha contestado a los rumores sobre su relación con su familia, en concreto sobre si desconfiaba de su primo, José María Almoguera, desmintiendolo tajantemente: "No he dicho eso en ningún momento, ¿vale? Si veis el programa lo podéis ver, que esas no han sido mis palabras". También niega que haya afirmado no mantener relación con su familia: "Es que no he dicho nada, ni que no tenga relación, ni de que tenga, no he dicho nada de eso".

Comentarios

Sobre los comentarios que apuntan a que su tía, Carmen Borrego, y su madre, Terelu Campos, le temen, Alejandra aclara: "Ya llevamos unas semanas con este tema, también lo he aclarado, a mí no me temen, ni tienen por qué". La joven, visiblemente incómoda, reprocha a los periodistas la insistencia y la interpretación de sus palabras: "Os dedicáis, perdona, os dedicáis a esto, ¿sabéis cómo funciona? Hay que aprender".

Una vez más, Alejandra opta por el silencio y la prudencia en uno de los momentos más complicados para la familia Costanzia, dejando claro que no quiere alimentar más rumores ni polémicas sobre su vida privada.