La batalla judicial entre Javier Ungría y Elena Tablada, lejos de terminar: "Tienen más frentes abiertos"

Javier Ungría ha mostrado su satisfacción, aunque con cautela, tras obtener una resolución favorable en uno de los litigios que mantiene con su exmujer, Elena Tablada. El empresario ha reconocido al equipo de Europa Press que la batalla judicial aún no ha terminado: "Sí, bueno, estoy satisfecho, pero prudente. Y todavía esto puede dar muchas vueltas, siempre (...) son pequeñas batallitas, la verdad. Tengo muchas cosas abiertas y esto, pues, gracias a Dios ha ido bien. Pero bueno, ya te digo que esto, como se puede recurrir y todo y tal, pues... No se sabe".

Ungría ha explicado que la disputa se centraba en la pensión que debía abonar a Tablada: "Yo estaba pagando, pues, más de lo que se me ha estipulado como en pensión. Y entonces, pues, la jueza ha dictaminado que no hace falta que haya cumplido con eso en su momento". Esta resolución, aunque positiva para él, no pone fin a todos los frentes legales que mantiene con la diseñadora: "Tenemos varias cosas abiertas y esto era otra cosa. O sea, el tema troncal también está recurrido y eso nos tiene que decir".

Preguntado por la posibilidad de mantener una relación cordial con ella, se muestra abierto, aunque realista: "Ella creo que dijo en un sitio que no lo tomaría conmigo y tal, pero... Y yo dije que yo sí. No, tampoco es que vayamos a quedar a tomar un café ahora, pero... Pero vamos, que no tenía ningún problema, por supuesto".

El empresario también celebra la buena relación de la modelo con David Bisbal, padre de la hija mayor de la diseñadora: "Si ella está bien con él, pues yo feliz de la vida. Por ella, por su familia, por todos".

Prudencia

Por el momento, Javier Ungría prefiere mantener la prudencia y esperar a que se resuelvan los recursos pendientes, consciente de que la situación judicial aún puede cambiar en cualquier momento.