Elena Tablada responde con firmeza a si su exmarido es buen padre

Última hora sobre la guerra judicial que mantienen Elena Tablada y Javier Ungría desde su separación en 2022. Tal y como revelaba en primicia el programa 'Fiesta' este domingo, el empresario ha vencido a su ex mujer en los tribunales después de que la diseñadora interpusiese una demanda con carácter retroactivo en la que solicitaba el pago de la pensión alimenticia de la hija que tienen en común, Camila (5) correspondiente al periodo comprendido entre 2022 y 2024.

Una victoria que Javier confirmaba en conversación con el periodista Kike Calleja, confesando su "satisfacción porque la jueza me haya dado la razón" tras demostrar que en esos dos años pagó íntegramente el colegio de su pequeña e incluso más de lo que le correspondía: "Una buena noticia en este farragoso procedimiento, un tema económico que ella me requería un dinero y la jueza ha decidido que eso ya lo había acometido en su momento y que no daba lugar".

"Cuando la gente trata de ponerme a parir como persona me da igual porque ya me he acostumbrado a ello, pero cuando alguien pone en tela de juicio mi papel como padre eso sí que me fastidia un poquito" ha asegurado.

Mientras el equipo de abogados de Elena no está conforme con "la compensación que se ha establecido porque los gastos que tiene la niña no se ajustan a la cantidad que compensó Javier" y estudian recurrir la sentencia, Javier se ha mostrado conciliador y ha revelado que estaría "encantado de la vida" de tomarse un café con su exmujer para acercar posturas y poner fin a su batalla legal.

Horas antes de que saliese a la luz la victoria judicial del exconcursante de 'Supervivientes 2024' contra la diseñadora, Elena asistía en Madrid a la Primera Comunión del hijo de Juan Peña y Sonia González, Tristán. Feliz tras haber recibido hace unos días el 'Premio a la Madre del Año' por parte de la revista Fearless Magazine, la ex de David Bisbal ha respondido con evasivas a si cree que Ungría sería merecedor del mismo premio por ser buen padre con Camila.

Declaraciones

Unas declaraciones que cobran especial relevancia después de que su exmarido haya confesado que si algo le "fastidia" es que se ponga "en tela de juicio" su papel como progenitor: "No le pongo mucha atención a lo que dice él. A eso ya no... Yo no doy el premio. Tienes que preguntárselo a la revista Fearless si necesita ese premio" ha sentenciado.