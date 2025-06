Nia Correia rompe su silencio tras las acusaciones de Estrella Morente

Estrella Morente fue una de las últimas invitadas al 'Chester' de Risto Mejide y su entrevista ha dado mucho que hablar y no precisamente por su defensa de la tauromaquia, sino por hablar de Nia Correira y meter a esta en una nueva polémica tras su enfrentamiento con Ana Obregón.

Risto le preguntó por su actuación en 'Operación Triunfo' cuando interpretó la canción 'Volver' junto a Nia y, segundos antes y sin avisar, aprovechaba su intervención para cantar unos versos taurinos de José Bergamín, lo que generó un revuelo en redes sociales.

Estrella volvía a tratar la polémica acusando a Nia de mentir cuando le preguntaron si esta le había avisado de lo que iba a hacer antes de la actuación: "No me puse a contarle los textos que iba a cantar ni esa niña sabía de los toros, pero me entristeció que ella no dijese 'sí, señores, vosotros no estabais avisados, pero a mí Estrella sí me dijo que iba a hacer una introducción'. Ella no puede decir que no. Nia, tú tendrías que haber sido honesta porque si quieres ser artista, en la vida lo primero que tienes que ser es honesto", le decía mirando a cámara.

"No tengo que aclarar nada"

Ahora, Nia ha querido responder y ha zanjado la polémica de una manera muy concisa: "Yo no tengo que aclarar nada, más que decir que en su momento yo lo dije, ella me avisó de que iba a calentar, lo que no me dijo es cómo iba a calentar". Unas palabras que coinciden con las de la artista flamenca. Además, ha explicado que lo que no conocía era el contenido de esos veros. Tanto es así que "de hecho mi cara se ve en el vídeo".