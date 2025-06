La excuñada de Paulina Rubio estalla contra la cantante tras la presunta agresión a su sobrino: "No me sorprende nada"

La guerra que mantienen Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nágera desde su separación llegaba a su punto álgido hace unos días, cuando diferentes medios de comunicación informaban que la cantante mexicana habría agredido presuntamente al hijo que tienen en común, Andrea Nicolás, de 14 años.

El altercado habría ocurrido el pasado 20 de mayo en la residencia de la artista en Miami, cuando madre e hijo habrían tenido un tenso enfrentamiento a causa del móvil del niño -la 'chica dorada' le habría quitado el teléfono a la fuerza para que no pudiese hablar con su padre, según la versión del joven- que habría obligado a intervenir a una guardiana, una figura legal que existe en Estados Unidos asignada por la Corte de Miami para proteger al menor en divorcios problemáticos, como es el caso.

Tal y como ha revelado el programa 'América despierta', la cantante habría quitado el móvil a Nico, desatando una acalorada discusión que habría terminado presuntamente con Paulina dando un "manotazo" a su hijo.

Una agresión que los abogados de la mexicana han negado rotundamente, y tras la que Colate tomaba medidas legales inmediatamente. Aunque todavía no se ha esclarecido qué sucedió, tras su tenso cara a cara 'virtual' en la Corte de Miami la jueza ha determinado que los padres y el niño tendrán que someterse a una terapia familiar conjunta para mediar en sus constantes conflictos y mejorar la relación familiar. Algo a lo que ninguno se puede negar porque es una medida obligatoria.

En medio de esta complicada situación para el empresario, su hermana Samantha Vallejo-Nágera ha asistido a la inauguración de 'Casa Mó' de Multiópticas y se ha pronunciado sobre este asunto.

"Colate está muy bien, está tranquilo, está sereno, está contento y bien. Y yo apoyándolo a tope. Es que mi hermano y yo hemos sido siempre uña y carne. Y le quiero un montón y es un tío estupendo, un padrazo, un hermanazo" ha revelado, confirmando que está "muy contento con Alejandra" -Alejandra Conde, hija de Mario Conde, con la que mantiene una discreta relación desde hace varios meses- y que todos están "encantados" de que haya vuelto a España.

Muy sincera, Samantha ha reconocido que "no me sorprende nada, a mí no" cuando le hemos preguntado por la presunta agresión de Paulina a su hijo, añadiendo rotunda que "el tiempo pondrán las cosas en su sitio, la verdad es que deseando que llegue el juicio y ya está".

"Nico me llamó ayer, estoy muy feliz. Está con su padre y me dijo 'estoy muy feliz de que esté aquí mi padre'. Es que él muere porque esté su padre ahí. Es que muere, es verdad. Es devoción lo que hay entre los dos" ha revelado, asegurando que a su sobrino le encanta venir a España porque "somos una familia normal y corriente. Aquí estamos un poco con glamourosos demás, pero luego ya en casa somos gente normal".

Relación

Y aunque no tiene ningún tipo de relación con la cantante mexicana, como ha confesado, le gustaría que su hermano enterrase "el hacha de guerra" con ella: "Hombre, claro, yo quiero paz. Yo soy una persona pacificadora total. Yo no hablo con ella, no, no, no, no, pero yo lo pienso. Yo quiero que se acabe la guerra, yo soy antiguerra".