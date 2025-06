El exmarido de Paloma Lago asegura que está "preocupado" tras lo ocurrido

Hace unos días salía a la luz la denuncia que Paloma Lago había interpuesto hace unos meses por una presunta agresión sexual al conselleiro del Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares, por unos hecho acaecidos a finales de 2024. Una noticia que ha supuesto un revuelo mediático y por la que se han producido ya las primeras reacciones.

Si ayer Ana Obregón hablaba ante los medios de comunicación y aseguraba apoyar a la que fuese su cuñada, este viernes Europa Press ha conseguido las primeras declaraciones del que fuera su marido y padre de su hijo, Javier García Obregón.

Con la amabilidad que le caracteriza, el empresario ha atendido a la prensa y ha asegurado que Paloma cuenta con su apoyo "siempre" y más en esta ocasión: "Absolutamente, apoyo total".

El hermano de Ana Obregón también ha confesado que está "preocupado" por la delicada situación que está viviendo la modelo y su hijo, aunque Paloma se encontraría "perfectamente".

Ana Obregón

Al contrario que su hermana ayer, Javier sí que ha aclarado que "no, no he podido hablar con ella", pero en cambio "he hablado con mi hijo". Eso sí, se ha mostrado discreto y no ha querido desvelar los detalles de su conversación: "No hemos hablado casi de nada".