El hijo de Raquel Bollo, muy rotundo con su prima Isa Pantoja: "Debería reflexionar"

Mientras Raquel Bollo se encuentra haciendo la romería del Rocío con la Hermandad de Triana para cumplir con una de las tradiciones más arraigadas en su familia, su hijo Manuel Cortés ha cambiado Almonte por Madrid para asistir este jueves en la plaza de toros de Las Ventas a la corrida protagonizada por Sebastián Castella, José María Manzanares y Borja Jiménez, con un grupo de amigos entre los que se encontraba el chef Mario Sandoval.

"Por motivos laborales tuve que venir a Madrid corriendo, y ya mañana, si Dios quiere, me puedo permitir una escapadita para estar el sábado en El Rocío" nos ha contado, confesando que "para mí significa muchísimas vivencias con mi familia. Todos hemos sido siempre muy rocieros, lo seguimos siendo. Algunos desde la distancia, otros siguen yendo".

Tras varios años de ausencia en su 'cita' con la Virgen del Rocío, Isabel Pantoja ha regresado a la aldea almonteña en esta fecha tan significativa, y se la ha visto rezar sin poder contener las lágrimas en su reencuentro con la 'Blanca Paloma'. "Ella es devota, súper devota. Para ella la Virgen del Rocío es algo increíble. Es un mayor esperanza siempre. Lo hemos vivido todos siempre, los que estamos cerca de ella. Y me alegro de que pueda tener esa libertad, por decirlo de alguna manera, de la que yo siempre he sido partidario. Hay cosas que no comprendo de su encerramiento y tal" reconoce el hijo de Raquel Bollo.

Respecto a la ausencia de la tonadillera en la Comunión de la hija de Kiko Rivera e Irene Rosales, Ana -a la que Manuel sí asistió con su madre y su hermana Alma- el cantante se ha mostrado muy claro y, asegurando que "era un día muy especial, yo estuve un rato acompañándole, como creo que deberíamos de hacer todos. Y yo me quedo con eso". "Lo demás a mí me importa, sinceramente, muy poco. Porque en la vida hay muchas cosas importantes como para estar pensando en eso" afirma rotundo.

Tampoco estuvo la hermana de Kiko, Isa Pantoja, a la que el concursante de 'Supervivientes 2023' ha mandado un mensaje en la recta final de su embarazo: "Le deseo lo mejor, siempre. Salud, salud. Salud y que tenga un buen parto y que sea muy bonito".

Isa Pantoja

"No tengo relación con ella y ni creo que la haya, pero lo cortés no quita lo valiente" ha añadido, dejando claro que para que se produjese un acercamiento con ella "debería de reflexionar y pensar en muchas cosas y en muchos acontecimientos". "Yo nunca le cierro la puerta a nadie. Ni a mi peor enemigo. O sea, ¿qué? Imagínate" ha zanjado, sin descartar una reconciliación si Isa "reflexionase".