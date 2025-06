Los planes de Ángel Llácer tras la enfermedad que estuvo a punto de quitarle la vida: "Voy a hacer un musical"

Teniendo en cuenta el año que pasó en 2024 en el que ha estado a punto de perder la vida tras infectarse con una bacteria en su viaje a Vietnam, circunstancia que le mantuvo en la UCI durante varios días y de la que continúa recuperándose, siempre es una alegría encontrarnos con Àngel Llàcer.

Este viernes, el artista se dejó ver en la 9ª entrega de los Premios Diversa que reconoce a referentes del colectivo LGTBIQ+, donde fue galardonado por su compromiso con la representación diversa en el mundo del espectáculo.

Allí habló con la prensa y confesó estar "muy feliz" aunque "haya sido un año con un episodio bastante fuerte" porque "luego ha sido todo estupendo, maravilloso, y estoy súper feliz y contento". De hecho, reflexionaba con que "a veces tenemos que pasar por situaciones difíciles para apreciar más las cosas".

De otra manera

Desde entonces, vive la vida de otra manera: "He aprovechado para trabajar menos, para estar más tranquilo y para no tomarme la vida corriendo, sino caminando, que es lo que puedo hacer ahora, solo puedo caminar". En ese aspecto, desveló que "este año que viene voy hacer un musical que hago siempre, que es 'El Principito', en Barcelona, que hace 12 años que lo hacemos y luego vuelvo a hacer 'Tu cara me suena' si vuelve y tranquilito".