Revelan si ha habido un acercamiento entre Isabel Pantoja y su sobrina en el Rocío

Desde que Isabel Pantoja fue 'sorprendida' por una testigo rezando emocionada frente a la Virgen del Rocío en el interior de la Ermita de la aldea almonteña el miércoles pasado, la expectación es máxima, y la tonadillera ha protagonizado decenas de titulares con su inesperado regreso al Rocío después de varios años de ausencia coincidiendo con una fecha muy significativa, la de la romería.

Tal y como revelaba Antonio Rossi en 'Vamos a ver', la cantante de 'Marinero de Luces' habría vuelto al lugar para hacer las maletas y cerrar para siempre su casa, puesto que es consciente de que ya no volverá allí al pertenecer a un lote de propiedades -junto a Cantora o el piso de Sevilla- que presentó como aval para saldar sus deudas económicas.

No ha sido el único miembro del clan Pantoja que ha estado en El Rocío en los últimos días. Y es que Anabel Pantoja ha hecho el camino con la Hermandad de Almonte acompañada por su novio, David Rodríguez, y su peluquero Antonio Abad, cumpliendo así la promesa que le hizo a la 'Blanca Paloma' el pasado enero, cuando su pequeña Alma estaba ingresada en el hospital en Gran Canaria.

¿Se han reencontrado en la aldea almonteña Isabel y su sobrina? A falta de imágenes de ambas juntas -raro en la influencer, que ha compartido al detalle en redes sociales cómo ha sido su estancia en El Rocío- y ante los rumores de que la mala relación que la tonadillera tendría con el fisioterapeuta habrían impedido el encuentro, ha sido Anabel Gil, hija de José María Gil Silgado, la que ha acabado con las especulaciones.

Muy amiga de Anabel Pantoja -con la que ha estado estos días- la colaboradora ha confirmado en 'Espejo Público' que tía y sobrina sí han estado juntas: "Anabel hizo el camino pero ya se ha vuelto a Sevilla. Yo sé que ellas se han visto". "No te voy a contar todo lo que hemos hablado, pero se han visto. Isabel Pantoja lleva aquí desde la semana pasada. Vino muy pronto, precisamente para evitar cámaras y todo eso. Ella ha venido y ha estado el fin de semana aquí. Con su gente y en su casa. Ha ido a ver a la Virgen", ha asegurado.

Firme en su apoyo a la prima de Kiko Rivera, la hija de Gil Silgado ha revelado que "no puede ser" la expectación que han despertado la tonadillera y su sobrina en su paso por El Rocío. Algo que ha vivido con Anabel: "Cuando estás en una casa la gente respeta mucho, pero salimos a hacer una foto típica de traje de flamenca. No te puedes imaginar la gente que salió. Incluso delante de la Virgen. La gente tendría que respetar ciertos momentos. Yo entiendo que la gente se quiera hacer alguna foto con ciertos famosos, pero no los dejan respetar tampoco. Ha sido eso" ha afirmado tajante.

Maletas

Además, Anabel Gil ha salido al paso de las informaciones que ha dado Rossi sobre que Isabel ha vuelto al Rocío para hacer las maletas y despedirse de uno de sus refugios, al que no va a volver más, y ha revelado que la artista "no va a vender esa casa. No la quiere vender, y además no está a su nombre" ha apuntado sin entrar en detalles.