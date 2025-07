El detalle del posado en bikini de Tamara Falcó que ha indignado a sus seguidores: "Que poca vergüenza"

La marquesa de Griñón ha compartido en sus redes sociales unas imágenes de una tarde de piscina en la que presume de relax con un bikini estampado de flores con el fondo rojo. La colaboradora de "El Hormiguero" está disfrutando mucho del verano y acaba de celebrar se segundo aniversario de boda con Íñigo Onieva disfrutando de una escapada a La Provenza desde donde Tamara le dedicó un romántico mensaje a su marido. "Dos años de camino juntos, con sus luces y sus sombras, con momentos de alegría y también de lucha, pero siempre buscando crecer, aprender y amar mejor. Gracias, mi amor. Te quiero muchísimo y ojalá lleguemos al cielo de la mano juntitos", escribió en sus redes sociales junto a un resumen de su viaje más especial.

María González Falcó

Ahora, Tamara Falcó ha vuelto a utilizar su perfil de Instagram, donde tiene más de 1,6 millones de seguidores, para hablar de sus vacaciones y lo ha hecho con un sorprendente posado: en bikini y en una piscina, unas imágenes que han recibido muchos comentarios, entre ellos, el piropo de su marido Íñigo Onieva. "Belleza absoluta", escribió el empresario.

Jota Caral / Roberto González

Pero lo que más ha llamado la atención a sus seguidores es el cambio físico de la presentadora en el carrusel de imágenes que ha colgado en el post. "La he visto hace poco y esta no es su imagen real, pesa 15 kilos más", apuntaba un seguidor. "El filtro que ha puesto para reducir la cintura es exagerado, que poca vergüenza", comenta otro. No es la primera vez que la hija de Isabel Preysler retoca sus imágenes en Photoshop. En un viaje con su marido hizo varios cambios en sus piernas y su cadera que quedaron patentes cuando Iñigo Onieva compartió la misma foto sin retoques. Tamara no ha respondido a ninguna de las especulaciones y ha optado por seguir disfrutando de las vacaciones ajena a las críticas y demostrando que su relación con Iñigo Onieva va para largo.