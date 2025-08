Tamara Falcó incendia las redes con la impactante foto Isabel Preysler en bikini: "¿Quién es?"

Tamara Falcó sorprendió a sus seguidores al rescatar del baúl de los recuerdos varias fotografías inéditas de la infancia para felicitar por su cumpleaños a su hermana Chábeli. "Happy Birthday Chabeluna. Te quiero to the moon and back", ha escrito en Instagram la empresaria, desvelando el cariñoso mote con el que llama a su hermana en la intimidad. Las dos hermanas viven en lugares diferentes pero eso no ha provocado que se distancien, si no más bien todo lo contrario. Cada vez que tienen la oportunidad aprovechan para verse, puesto que la hija de Julio Iglesias reside en Estados Unidos y no suele acudir de manera frecuente a nuestro país, lugar en el que vive la mujer de Íñigo Onieva. Además, suponen un gran apoyo la una para la otra, tal y como han demostrado cuando tienen la oportunidad de pasar tiempo juntas.

Claro que si entre las instantáneas que Tamara ha compartido en sus redes sociales destaca alguna imagen especialmente esa es la de Julio Iglesias en su avión privado junto a sus hijos, reflejo de aquellos veranos y momentos de lujo y aventura que marcaron la infancia de los hermanos. Junto a esta fotografía exclusiva, la felicitación incluye retratos familiares llenos de ternura, con Isabel Preysler y sus hijos disfrutando de diversos escenarios, desde vacaciones en la playa (en las que la matriarca aparece con sus hijas Chábeli, Tamara y Ana Boyer luciendo bañadores y vestidos de flores a juego) hasta celebraciones en casa y un posado de Preysler en bikini presumiendo de espectacular tipazo tras dar a luz a cuatro hijos con los que posa. "Parece una cría, eso es genética" o "Se nota que dedica 12 horas al día a la estética", son algunos de los comentarios con los que se ha llenado el post de Tamara e incluso hay quien confunde a la matriarca del clan con su hija mayor. "¿Pero la de rojo no es Chábeli?".

La Marquesa de Griñón suele ser una persona bastante activa en sus redes sociales. Durante este verano hemos podido verla disfrutar de su segundo aniversario de boda, ya que ella y Onieva han realizado diferentes viajes para celebrarlo. La marquesa de Griñón ha compartido en sus redes sociales unas imágenes de una tarde de piscina en la que presume de relax con un bikini estampado de flores con el fondo rojo.

La colaboradora de "El Hormiguero" está disfrutando mucho del verano y acaba de celebrar se segundo aniversario de boda con Íñigo Onieva disfrutando de una escapada a La Provenza desde donde Tamara le dedicó un romántico mensaje a su marido. "Dos años de camino juntos, con sus luces y sus sombras, con momentos de alegría y también de lucha, pero siempre buscando crecer, aprender y amar mejor. Gracias, mi amor. Te quiero muchísimo y ojalá lleguemos al cielo de la mano juntitos", escribió en sus redes sociales junto a un resumen de su viaje más especial.us redes sociales junto a un resumen de su viaje más especial.