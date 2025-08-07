Así son Koru y Abeona, los yates exclusivos de Jeff Bezos que navegan estos días por Ibiza

El empresario Jeff Bezos, fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del planeta, ha elegido las aguas de Ibiza para disfrutar de unos días de descanso en compañía de su reciente esposa, la periodista Lauren Sánchez, con quien contrajo matrimonio el pasado mes de junio en Venecia. A la exclusiva travesía también se han sumado el actor Leonardo DiCaprio y su pareja, la modelo Vittoria Ceretti.

Todos ellos han sido vistos a bordo del Koru, el espectacular megayate de Bezos, una auténtica joya de la ingeniería naval valorada en 500 millones de dólares. La embarcación, de 127 metros de eslora y tres mástiles de 70 metros de altura, fue construida por el astillero holandés Oceanco y entregada en abril de 2023. Su paso por Róterdam fue noticia mundial: inicialmente se pensó que sería necesario desmontar parte del histórico puente Koningshaven para permitir su salida al mar, aunque finalmente no hizo falta gracias al diseño milimétrico del barco.

El nombre Koru proviene de un símbolo maorí que representa el renacimiento, la paz y el crecimiento, un concepto que Bezos ha hecho suyo y que se refleja tanto en la filosofía del yate como en su decoración interior. Diseñado por Dykstra Naval Architects y con interiores a cargo del prestigioso estudio MHZ (Mlinaric, Henry & Zervudachi), el Koru cuenta con capacidad para 18 invitados y una tripulación de unas 40 personas.

El lujo como distintivo

El lujo es el sello distintivo de esta embarcación. Sus suites privadas están diseñadas con acabados de alto nivel, camas king-size y baños en suite. La principal incluye vestidor y bañera con jacuzzi, mientras que el resto no escatiman en comodidad ni tecnología. Entre los espacios comunes destacan una gran piscina en la cubierta de popa, varios jacuzzis, un gimnasio, spa, cine privado y salones con vistas panorámicas. Además, el yate dispone de zonas de comedor interior y exterior, beach club y un elegante mascarón de proa tallado en madera que representa a Lauren Sánchez.

Uno de los puntos más llamativos del Koru es su cocina gourmet, valorada entre cinco y siete millones de dólares. Equipada al nivel de un restaurante con estrella Michelin, permite tanto cenas formales como platos informales. A bordo trabaja un chef profesional que adapta sus menús a los gustos de los invitados, aunque Bezos también se anima a cocinar, preparando en ocasiones risotto o tortitas para su esposa.

El buque de apoyo

Complementando al Koru, Bezos también cuenta con un buque de apoyo llamado Abeona, de 75 metros de eslora y fabricado por Damen Yachting. Esta embarcación secundaria, que también se encuentra en Ibiza, se encarga de transportar el helicóptero, equipos auxiliares y parte del personal de servicio, lo que refuerza la autonomía y operativa del yate principal durante sus travesías.

El buque de apoyo Abeona / Superyacht

La presencia del magnate en aguas ibicencas no ha pasado desapercibida, atrayendo la atención tanto de curiosos como de medios internacionales, y reafirmando a Ibiza como uno de los destinos náuticos favoritos de las grandes fortunas del mundo.