Bertín Osborne presenta a su hijo pequeño y habla de su relación con Gabriela: "Estoy encantado"
El cantante posa con Arian David y explica cómo afronta la paternidad a su edad, tras su separación de Gabriela Guillén
Carlos Merenciano
Bertín Osborne ha posado junto a su hijo Arian David en un reportaje fotográfico en el que muestra su faceta más personal. El artista, de 69 años, aparece en ¡Hola! compartiendo momentos cotidianos con el pequeño, como jugar, bañarse en la piscina o montar a caballo. Una decisión que, según explica, busca darle “normalidad mediática” a su vida familiar.
“Con el niño estoy encantado. Estoy muy contento de conocerlo, de compartir con él momentos. Y estas fotografías son para que no sea un niño escondido. El niño es una monada, cariñosísimo, un amor”, ha asegurado el cantante.
En la entrevista, Osborne también ha hablado de su relación con Gabriela Guillén, madre del niño: “Yo creo que me llevo bien con Gabriela. Con ella tengo una buena relación por mi parte. Lo que pasa es que en este país hay una legión de personas que, en vez de ocuparse de su vida, opinan de la de los demás”. El artista insiste en que no hay reconciliación sentimental, sino un vínculo compartido en torno al hijo común: “Yo tengo mi vida y Gabriela, la suya. Lo que le dije en su momento fue: quiero ver al niño, quiero conocerlo, que me conozca, estar y que sepa quién es su padre”.
Osborne, que afirma no tener pareja ni intención de tenerla, recalca que asume su papel de padre aunque reconoce que “ejercer a estas alturas es complicado”. El cantante ha explicado que seguirá presente siempre que pueda y que su objetivo es “darle normalidad a una situación que es complicada, porque tener un niño pequeño a mi edad es algo con lo que no contaba”.
El artista también se refirió a su futuro profesional. Aunque ha anunciado que quiere reducir su actividad musical tras más de 40 años de carrera, confirma que prepara una nueva gira y que seguirá centrado en proyectos televisivos y empresariales. “He tenido momentos de tensión y eso es estrés y no merece la pena. La vida hay que vivirla de otra manera”, ha concluido.
