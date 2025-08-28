Fin de etapa
Andrea Bueno anuncia su ruptura con Álvaro tras un año de su paso por 'La isla de las tentaciones'
La exconcursante confirmó el final de su relación a través de un emotivo comunicado en redes sociales
Carlos Merenciano
Andrea Bueno, una de las participantes de la séptima edición de 'La isla de las tentaciones', ha anunciado el final de su relación con Álvaro, con quien mantenía una historia de cuatro años. La joven compartió la noticia a través de un comunicado en Instagram, en el que hizo balance de lo vivido junto a quien fue su pareja desde la adolescencia.
En su mensaje, Andrea recordó los inicios de su relación, cuando ella tenía 17 años y él 25, y destacó todo lo que compartieron juntos durante este tiempo. "Juntos hemos crecido, hemos aprendido y nos hemos amado con toda el alma. Hemos compartido momentos que me acompañarán toda la vida", expresó.
La exconcursante explicó que, aunque ambos han tomado caminos separados, mantiene un profundo respeto y cariño hacia Álvaro. "No tengo, ni tendré nunca, una sola palabra mala hacia él. Solo gratitud y cariño. Lo quiero feliz, porque se lo merece todo", aseguró.
Andrea también reveló cómo será el futuro de las mascotas que compartían. Según detalló, ella se quedará con Príncipe y Pulgui una vez que tenga lista su casa, mientras que Álvaro continuará cuidando de Fara. Con estas palabras, la joven cerró uno de los capítulos más importantes de su vida y agradeció a su expareja por haber sido "su casa y su refugio".
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Muere un conocido empresario cántabro al despeñarse en una ruta de los Picos de Europa
- Balcones del paraíso: La Farrapona, el mirador que flota en el aire
- La piscina municipal repleta de niños, una “explosión” junto a ella y “olor a gasolina”: así se originó el gran incendio de Ibias, 'el que más preocupa' en Asturias
- Fracasa el ensayo nacional de la jornada laboral de cuatro días como el que hará Asturias
- Pablo Vázquez, concejal de Festejos de Laviana: 'Es falso que las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón se hagan en Valencia
- Nuevo uso para lo que fue una histórica fábrica de sidra en Gijón: un grupo ligado a energías renovables quiere implantarse
- Tres fichajes, un plazo y la ayuda de Jesús Martínez: así llega el Oviedo a los últimos días de mercado