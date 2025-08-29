Embarazo
Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo
El cantante, de 50 años, y la extenista, de 44, están "muy ilusionados" con la idea de volver a ser padres
EFE
El cantante español Enrique Iglesias y la extenista rusa Anna Kournikova, que son pareja desde hace más de dos décadas, esperan su cuarto hijo, informaron medios de la farándula.
Iglesias, de 50 años, y Kournikova, de 44, están "muy ilusionados" con la idea de volver a ser padres, reveló la revista ¡Hola!, que cita fuentes cercanas a la pareja, y que señala que la deportista está a mitad de embarazo.
La pareja mantiene una relación desde 2001, cuando se conocieron en la grabación del videoclip de 'Escape' de Iglesias, y residen en Miami (EE.UU.) con sus hijos Nicholas y Lucy, mellizos de 7 años, y Mary, de 5 años.
De acuerdo con la revista, Kournikova fue fotografiada recientemente en Miami vestida con un conjunto casual que hacía visible su embarazo cuando llevaba a sus pequeños a la escuela.
La revista People, que cita a otra fuente cercana, también confirmó la noticia y añadió que Iglesias ha reducido su tiempo de gira en los últimos años para pasar más tiempo con su familia.
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Muere un conocido empresario cántabro al despeñarse en una ruta de los Picos de Europa
- Balcones del paraíso: La Farrapona, el mirador que flota en el aire
- La piscina municipal repleta de niños, una “explosión” junto a ella y “olor a gasolina”: así se originó el gran incendio de Ibias, 'el que más preocupa' en Asturias
- Las gangas que la Seguridad Social subasta en Asturias: un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros
- Ni insultos a Pedro Sánchez de la afición azul ni cánticos racistas a Vinicius: esta es la verdad de lo que pasó en el Tartiere durante el Oviedo-Real Madrid
- Fracasa el ensayo nacional de la jornada laboral de cuatro días como el que hará Asturias
- Pablo Vázquez, concejal de Festejos de Laviana: 'Es falso que las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón se hagan en Valencia