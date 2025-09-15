Xuso Jones anuncia el fin de su podcast con Ana Brito en medio de rumores de su mala relación

El podcast 'Poco Se Habla', conducido por Xuso Jones y Ana Brito, llega a su fin tras seis exitosas temporadas. La noticia ha sido confirmada este domingo por el propio Xuso, apenas unas horas después de que la periodista Alba Medina desvelara que ambos presentadores se habían dejado de seguir en redes sociales, lo que desató rumores sobre una posible mala relación entre ellos.

En un comunicado publicado en Instagram, el cantante explicó: “Tras la información dada por algunos medios y todo el revuelo formado en las últimas horas, preferimos ser nosotros quienes os lo contemos. Hemos tomado la decisión de poner fin a nuestro podcast 'Poco Se Habla'”. Con estas palabras, ponía punto final a un proyecto que había conseguido consolidarse en el panorama nacional del podcasting.

Xuso destacó el valor de la experiencia compartida con Ana Brito: “Han sido años extraordinarios, cargados de ilusión y de experiencias únicas, en los que hemos sentido el apoyo y el cariño constante de nuestros oyentes”. Asimismo, aprovechó el mensaje para agradecer a los seguidores que han acompañado al formato durante todo este tiempo.

Aunque la decisión marca el cierre de una etapa, los presentadores se despedirán de su audiencia con varios shows en directo programados para los próximos meses: “Pondremos el broche final a este proyecto con los shows en directo, donde podremos sentiros de cerca por última vez. GRACIAS de corazón por haber formado parte de la gran familia de 'Poco Se Habla'”, añadía el artista.

Ana Brito se ha limitado a compartir el mismo comunicado de Xuso Jones en redes sociales, sin entrar en más explicaciones sobre la polémica. Mientras tanto, los fans del programa ya se preparan para los últimos encuentros con una de las parejas más escuchadas del podcast en España.