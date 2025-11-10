El abrigo negro de Zara con el que la reina Letizia ha arrasado en su último viaje a China
La Reina eligió un total look negro perfecto para los días de otoño
La reina Letizia ha elegido un elegante abrigo negro para su vuelo en su visita oficial a China; un total look negro sobrio, elegante, y cómodo en que que llamaba la atención un abrigo tipo batín con el que ha ha combatido el frio en Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Sus Majestades el Rey Felipe VI y la reina Letizia ponían rumbo ayer al primer viaje de Estado a China. Un viaje en el que fuerin acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el ministro de Economía Carlos Cuerpo.
Doña Letizia ha vuelto a apostar por prendas low cost y ha acudido a Zara para crear su look perfecto para viajar. Un conjunto todo al negro ideal para ir cómoda, y en el que destaca un abrigo largo con cinturón que destaca por su diseño recto con hombreras, cinturón de lazada y botonadura frontal. Una pieza clásica y atemporal similar a otras a las que la monarca recurre cada vez que bajan un poco las temperaturas. Su precio en la web roza los cien euros y todavía quedan tallas disponibles.
Doña Letizia lo combinó con una bufanda negra de lana y completó el "outfit" con unos pantalones anchos de pinzas y unos botines de tacón cuadrado a tono. Una propuesta ideal para ir cómoda y abrigada, pero sin perder ni un ápice de elegancia.
