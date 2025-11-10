Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El abrigo negro de Zara con el que la reina Letizia ha arrasado en su último viaje a China

La Reina eligió un total look negro perfecto para los días de otoño

María González Falcó

La reina Letizia ha elegido un elegante abrigo negro para su vuelo en su visita oficial a China; un total look negro sobrio, elegante, y cómodo en que que llamaba la atención un abrigo tipo batín con el que ha ha combatido el frio en Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Sus Majestades el Rey Felipe VI y la reina Letizia ponían rumbo ayer al primer viaje de Estado a China. Un viaje en el que fuerin acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el ministro de Economía Carlos Cuerpo.

Jimena Aller / Amor Domínguez

Doña Letizia ha vuelto a apostar por prendas low cost y ha acudido a Zara para crear su look perfecto para viajar. Un conjunto todo al negro ideal para ir cómoda, y en el que destaca un abrigo largo con cinturón que destaca por su diseño recto con hombreras, cinturón de lazada y botonadura frontal. Una pieza clásica y atemporal similar a otras a las que la monarca recurre cada vez que bajan un poco las temperaturas. Su precio en la web roza los cien euros y todavía quedan tallas disponibles.

Doña Letizia lo combinó con una bufanda negra de lana y completó el "outfit" con unos pantalones anchos de pinzas y unos botines de tacón cuadrado a tono. Una propuesta ideal para ir cómoda y abrigada, pero sin perder ni un ápice de elegancia.

Sobrepiedra, el "belén" de Parres, un pueblo cuidado con mimo que presume de vida y unión vecinal: "La mayoría somos gente joven y hay muchos niños"

Sobrepiedra, un pueblo "de nacimiento"

Vuelve Imaginarium: Juguettos rescata esta icónica marca y pone a la venta 193 juguetes para esta Navidad en sus tiendas de toda España

Un juzgado asturiano pone fin a las multas de vehículos estacionados con la ITV caducada: "No tiene más sentido que la mera recaudación”

