C. Tangana va a ser papá: su pareja ya luce tripita en Instagram
Rocío Aguirre anuncia su embarazo en redes sociales
EP
Siempre tan discreto con su vida privada, C.Tangana ha dejado al margen de lo público su historia de amor con la fotógrafa chilena Rocío Aguirre. Al menos lo ha intentado, pero lo cierto es que no siempre ha podido, ya que en los Premios Goya 2023 les pudimos ver juntos y derrochando complicidad.
Sorprendiendo a todos sus seguidores, Rocío ha comunicado a través de sus redes sociales que está embarazada. Publicando una fotografía frente al espejo y luciendo tripita premamá, la chilena comentaba: "Las guagüitas vienen con la marraqueta bajo el brazo, dicen".
Fue en el año 2019 cuando C.Tangana y Rocío se conocieron en un bar de Madrid a través de amigos en común. Por aquel entonces sus caminos se separaron, pero el destino les volvió a unir cuando la pandemia les pilló en México, en pleno tour internacional del cantante.
Durante su confinamiento, la relación de ambos pasó de lo profesional a lo sentimental y desde entonces han cuidado mucho sus apariciones públicas, llevando en un discreto plano su amor.
