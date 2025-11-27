Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Archie y Lilibet debutan en un acto benéfico prenavideño junto a sus padres, Harry y Meghan

Todos los Sussex al completo ayudaron en un comedor comunitario de Los Ángeles, distribuyendo alimentos a escuelas locales, refugios y centros para personas mayores

Harry y Meghan llevan a sus hijos de voluntariado por primera vez.

Harry y Meghan llevan a sus hijos de voluntariado por primera vez. / EP

Laura Estirado

Barcelona

Aunque el príncipe Enrique y su esposa, Megahn Markle tratan de exponer lo mínimo a sus hijos del escrutinio público, por primera vez los príncipes Archie y Lilibet han acompañado a sus padres en un acto solidario. Los Sussex han iniciado la temporada navideña apoyando a su comunidad local, un acto benéfico junto con el resto del equipo de la Fundación Archewell en Our Big Kitchen Los Ángeles. Juntos, prepararon ingredientes, hornearon galletas y prepararon comidas para miembros de la comunidad que tienen necesidades alimentarias.

En una publicación titulada 'Honrando la temporada a través del servicio', el sitio web de Archewell compartió su compromiso continuo de "poner la compasión en acción, sirviendo y animando a las comunidades a nivel local y global". La Fundación compartió: "Al acercarnos a la temporada navideña, celebramos a quienes trabajan a diario para garantizar que nadie se quede atrás y para que se satisfagan las necesidades de nuestros vecinos".

Meghan también lo publicó en Instagram, bajo el título 'Preséntate, haz el bien' y fotos 'discretas' del príncipe Archie y la princesa Lilibet mezclando ingredientes y extendiendo masa para galletas. Toda la familia unida con mandiles y guantes. Esta visita benéfica es el primer gran evento solidario al que Archie y Lili asisten con sus padres.

Príncipes y cocinillas

Archie, con una camiseta amarilla de manga larga pareceía manejarse bien en la cocina. Por su parte, Lilibet, con un encantador vestido rojo y una trenza, se mostraba atenta mientras su madre supervisaba cada paso.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
  2. Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
  3. Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
  4. La despedida al niño de Avilés de 12 años que falleció de forma fulminante mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz, por nuestras vidas
  5. Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
  6. Sin acuerdo con la Brigada Minera: dejará de funcionar el 8 de diciembre, los rescatadores se plantan ante 'la falta de propuestas' de Hunosa
  7. Calleja rompe su silencio 9 meses después: 'Lo de que teníamos la mejor plantilla era un mensaje interno: 'Soy el primero que creo en vosotros, pero ahora demostradlo'”
  8. Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda

El Riyadh Air Metropolitano acogerá la primera Fiesta Bresh sobre hielo del mundo en Madrid On Ice

El Riyadh Air Metropolitano acogerá la primera Fiesta Bresh sobre hielo del mundo en Madrid On Ice

La Policía Nacional desarticula una organización criminal que mandaba droga a nivel internacional a través de empresas de paqueteria

La Policía Nacional desarticula una organización criminal que mandaba droga a nivel internacional a través de empresas de paqueteria

Oviedo sorprende con una novedad navideña que nadie esperaba… y que solo podrán disfrutar los que cumplan un requisito

Oviedo sorprende con una novedad navideña que nadie esperaba… y que solo podrán disfrutar los que cumplan un requisito

Objetos incautados por la policía a la organizaicón criminal

Los "olfateadores" de Langreo señalan ya al culpable de los malos olores en La Felguera: la empresa Naeco Recycling de Valnalón

Los "olfateadores" de Langreo señalan ya al culpable de los malos olores en La Felguera: la empresa Naeco Recycling de Valnalón
Tracking Pixel Contents