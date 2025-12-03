Tribunales
Sentenciado a dos años y medio de prisión el médico culpable de dar ketamina a Matthew Perry
Salvador Plasencia es el primero en recibir sentencia entre los cinco acusados por el deceso del actor de 'Friends'
Un médico que se declaró culpable de facilitar ketamina a Matthew Perry, quien falleció por una sobredosis en 2023, fue sentenciado este miércoles a 30 meses de prisión federal, informó la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Central de California
Salvador Plasencia es el primero en recibir sentencia entre los cinco acusados por el deceso del actor de 'Friends', y su sentencia incluye dos años de libertad supervisada y el pago de una multa de 5.600 dólares.
El doctor, conocido como Dr. P., compareció ante un juez federal en el centro de Los Ángeles y de acuerdo con el periódico Los Angeles Times, se entregó inmediatamente después de la audiencia para comenzar a cumplir su condena.
Plasencia se declaró culpable el 23 de julio de cuatro cargos de distribución de ketamina y entregó su licencia médica de California en septiembre de 2025.
El 28 de octubre de 2023, Perry fue encontrado inconsciente en un jacuzzi de su casa de Los Ángeles a los 54 años de edad y el informe de la autopsia reveló que falleció por los efectos agudos de la ketamina.
El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a cinco personas de pertenecer a una red delictiva clandestina responsable de distribuir grandes cantidades de ketamina, sustancia que fue encontrada en el cuerpo del intérprete en el momento de su muerte, y los cinco aceptaron acuerdos de culpabilidad.
Los fiscales afirmaron en un memorando de sentencia, citado por la misma publicación, que las "graves violaciones de la confianza y el abandono de su juramento de 'no hacer daño' por parte del médico contribuyeron indudablemente al perjuicio sufrido por el Sr. Perry", por lo que solicitaron una pena mínima de tres años.
Por su parte, la defensa pidió que fuera sentenciado a tres años de libertad condicional bajo supervisión, alegando que el médico ya había perdido su licencia, su clínica y su carrera profesional.
En una declaración de impacto de la víctima presentada en un tribunal federal esta semana, la madre y el padrastro de Perry, Suzanne y Keith Morrison, escribieron que creían que Plasencia era "uno de los más culpables de todos".
Según el acuerdo de culpabilidad de Plasencia, distribuyó 20 frascos de ketamina, pastillas de ketamina y jeringas a Perry y al asistente del actor, Kenneth Iwamasa, otro de los culpables del caso, en los meses de septiembre y octubre de 2023.
El intérprete, celebrado por su personaje de Chandler Bing, había hablado públicamente de su lucha contra las adicciones en su libro de memorias 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir' (2022).
