Así es Marcus Brandler, el novio inglés de Paloma Rocasolano

El regreso a Madrid de Paloma Rocasolano (73) y su novio inglés, Marcus Brandler (68), ha vuelto a despertar curiosidad sobre el empresario y amor maduro de la madre de la reina Letizia.

Si bien la relación ya dura cuatro años, la pareja siempre se ha mostrado muy discreta. Después de pasar más de un año viviendo en Los Belones, un pequeño pueblo de la provincia de Murcia con poco más de 2.000 habitantes junto al Mar Menor, ambos se han instalado en el piso de siempre de Paloma, en el barrio de Moratalaz. Allí han vuelto a ser captados por las cámaras de los paparazzi, también durante un paseo romántico por El Retiro, cogidos de las manos, y de compras por el centro de la capital.

En esta residencia de Moratalaz es donde la exsindicalista se mudó después de divorciarse de Jesús Ortiz, y donde la propia Letizia vivió algún tiempo.

Café, té, cacao y especias

La etapa murciana se debió a razones laborales por parte del empresario, cuya empresa familiar, Tillbrook Products, se dedica al comercio de café, té, cacao y especias, aunque, tal como publica 'Vanitatis', el pasado mes de febrero disolvió el negocio que comparte con sus hermanos, todos residentes en Inglaterra.

En Murcia, Paloma y Marcus han estado disfrutando de un estilo de vida muy relajado, aunque sin perderse los actos importantes de sus hijos y nietas. Por ejemplo, cuando en 2022, Paloma sorprendió presentando a Marcus en sociedad en los Premios Princesa de Asturias. Fue la primera vez que los vimos juntos, si bien evitaron sentarse el uno al lado del otro. Este año, sin embargo, él ha preferido no acudir a la cita de Oviedo.

Como publicó entonces la revista '¡Hola!', todos en la Familia Real están contentos de verla vivir una segunda juventud junto a Marcus. Él, por su parte, está totalmente integrado en la familia de Paloma, como se pudo ver hace un par de años, cuando acudió a la fiesta que dio Telma Ortiz por su 50º cumpleaños.

Hijo de J.L. Brandler y Pamela Margaret, Marcus Tokuaboh Brandler tiene cuatro hermanos: David, Andrew, Penelope y Robert. Tanto Marcus como David nacieron en tierras africanas, si bien todos tienen nacionalidad británica. Marcus nació en 1957 en Ibadán, una ciudad a 127 kilómetros de Lagos, la ciudad más grande de Nigeria, que fue colonia del Reino Unido hasta 1960.

Entre Reino Unido y España

La revista 'Semana' reveló que Marcus "llegó a España hace unos años, recalando primero en Barcelona. Después se mudó a Madrid", donde trabajó como director de una compañía dedicada a la venta al por mayor de café, té, cacao y otras especias. "Marcus es un experto en los negocios y suele tratar con otras empresas de Asia, ya que ha tenido varias compañías dedicadas a la importación y exportación", describía.

En realidad, Marcus lleva mucho tiempo entre el Reino Unido y España. En 1991 se casó con una mujer de Banyoles (Girona), con quien tuvo sus tres hijos: Maximilian (1991), Joachim (1993) y Benjamin (1996).