En 'The Times'
Kate Winslet, contra los medicamentos para adelgazar y las cirugías: "Las mujeres jóvenes no tienen ni idea de lo que es ser bella"
"No lo hacen para ser una mejor versión de sí mismas, sino para ser otra persona", asegura en una entrevista la actriz, que lleva años defendiendo la belleza natural de las mujeres
Laura Estirado
Hace unos años, Kate Winslet(Reading, Inglaterra, 5 de octubre de 1975) ya se las tuvo con su propio equipo. La actriz protagonista de 'Titanic', junto a Leonardo DiCaprio, se opuso frontalmente a que su cara no tuviera ningún retoque en el cartel promocional de la serie de HBO 'Mare of Easttown', pidiendo al departamento que dejara paz su cara y sus arrugas.
Ahora, que acaba de debutar tras la cámara con 'Goodbye June', una película que protagoniza Helen Mirren, y que regresa con la piel turquesa de 'Avatar: Fuego y Ceniza', el 'blockbuster' de James Cameron, la intérprete británica ha concedido una entrevista con 'The Times', en la que vuelve a reivindicarse como adalid de la belleza natural de las mujeres. Durante la charla ha explicado por qué no se ha sometido a ningún procedimiento cosmético en el pasado.
Caras clonadas
El periodista le saca el tema de la "tendencia actual entre algunas mujeres, desde la alfombra roja hasta la cafetería de la esquina, de inyectarse maquillaje en la cara y los labios, de forma que todas se ven prácticamente iguales". "¡Ay, qué miedo!", responde la actriz.
"Es devastador. Si la autoestima de una persona está tan ligada a su apariencia, da miedo. Y es desconcertante porque hay momentos en que pienso que es mejor, cuando veo a actrices en eventos vestidas como quieren, con cualquier figura, pero luego tanta gente toma medicamentos para bajar de peso (...). Algunos eligen ser ellos mismos, otros hacen todo lo posible por no ser ellos mismos. ¿Y saben lo que se están metiendo? El desprecio por la salud es aterrador. Me preocupa ahora más que nunca. Es un caos total ahí fuera", afirma.
"No lo hacen para ser una mejor versión de sí mismas, sino para ser otra persona", considera.
Moda popular
Para la directora de 'Goodbay June', cuyo guión ha escrito su hijo Joe Alfie Winslet Mendes, de 21 años, lo más preocupante no es tanto lo que hacen las actrices, sino lo que ya está pasando en la calle. Le preocupa, dice, "la gente que ahorra para el bótox o la porquería que se pone en los labios".
Y destaca un detalle: "Lo que más me gusta es cuando las manos envejecen. Así es la vida, en tus manos. Algunas de las mujeres más hermosas que conozco tienen más de 70 años y lo que me molesta es que las mujeres jóvenes no tengan ni idea de lo que es ser bella".
"Tenemos que seguir siendo auténticas", reivindica durante la entrevista.
