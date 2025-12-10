Fernando Alonso y Melissa Jiménez esperan su primer hijo en común

La ausencia de Melissa Jiménez en el paddock de las últimas carreras del Mundial de Fórmula 1, y su ausencia al frente de los micrófonos de Dazn durante la retransmisión del campeonato en las últimas semanas activó las alarmas acerca de la posible paternidad de la reportera y Fernando Alonso después de casi tres años de discreta relación sentimental.

Una noticia que adelantaba el medio italiano Sky Sport hace unos días y que este miércoles confirma en su portada la revista '¡Hola!', revelando además de cuánto está embarazada la exmujer de Marc Bartra, y cuándo está previsto que nazca su primer hijo en común -ella es madre de tres niños junto al futbolista del Betis- con el piloto.

Citando a fuentes cercanas a la pareja, la publicación desvela que Melissa se encuentra en el sexto mes de gestación y, aunque todo marcha a las mil maravillas, se está cuidando mucho y a sus 38 años ha decidido aparcar temporalmente sus compromisos profesionales -además de reportera de la Fórmula 1 también presenta eventos y conferencias- para centrarse en su futura maternidad.

Será en Mónaco -donde residen Alonso, Melissa y los tres hijos de la periodista, Gala (10), Abril (7), y Max (6)- donde está previsto que nazca el bebé, cuyo sexo se desconoce por el momento, el próximo mes de marzo.

Siempre herméticos con su vida privada, la pareja se conoció a principios de 2023 cuando la reportera fichó por Dazn para retransmitir el Mundial de Fórmula 1, y aunque se desconoce la fecha exacta en la que iniciaron su relación, en abril de ese mismo año se publicaron sus primeras imágenes juntos.

Desde entonces, han sido contadas las ocasiones en las que se han pronunciado sobre su historia de amor, aunque a finales de 2024 el piloto asturiano (44) sorprendía confesando que le encantaría ser padre. "No tengo hijos, algo que quiero tener como objetivo personal en los próximos años, en no demasiados... Ojalá", expresaba. Un deseo que ahora está a punto de cumplir junto a Melissa.