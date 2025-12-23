Gloria Camila cierra la puerta a Rocío Carrasco y le lanza un demoledor reproche: "Ni siquiera existe"

En uno de sus mejores momentos a pesar de que los últimos meses no han sido fáciles por el fallecimiento de la ex de José Fernando, Michu, y por la guerra mediática que han protagonizado su exmujer Ana María Aldón y Gloria Camila desde que su hija regresó de 'Supervivientes All Stars', José Ortega Cano ha celebrado este lunes por todo lo alto y arropado por sus seres queridos su 72 cumpleaños.

A pesar de que el día de su nacimiento es el 23 de diciembre, el maestro ha adelantado unas horas la celebración y ha reunido en un conocido restaurante de Madrid a sus tres hijos, su 'nieta' Rocío Flores, su hermana Mari Carmen, su cuñada Rosa Benito, su sobrina Chayo Mohedano, y amigos como Colate Vallejo-Nágera, Marilí Coll, o Glenda Gaby.

De las más animadas de la fiesta, Gloria Camila, que ha presumido orgullosa de lo bien que ha llegado el torero a sus 72 años: "Está feliz y para mí es muy importante. Sobre todo ver a los que tú quieres que sean felices y si es un padre como yo, que adoro a mi padre, pues más todavía... Solo quieres felicidad, estabilidad, tranquilidad... Y papá está en su momento más top, está genial, está súper activo, quiere hacer todo el rato cosas, todo el rato actividades físicas, caminar, bicicleta, con nosotros, con su gente, sus amigos, su familia...".

"Él es un padre orgulloso, nosotros somos hijos orgullosos de padre y yo, aunque a veces se me critique, yo estoy con mi familia siempre en súper-unión, creo que es lo que hay que hacer, y bueno, y siempre estar ahí para todo lo que se necesite y lo que pueda aportar y ayudar" reconoce, confesando que a pesar de que hace 19 años que falleció su madre, Rocío Jurado, "nunca la he olvidado ni nunca lo voy a hacer". "Han sido como una pareja que se han querido muchísimo y mi padre sigue queriéndola como si estuviese presente aquí. Y bueno, es verdad que al final uno rehace su vida, pero creo que, como él dijo, fue un amor muy grande que se vivió y por desgracia la vida les separó, pero ese amor yo creo que todavía queda y que siempre quedará" asegura.

Inevitable preguntar a Gloria si con la Navidad a la vuelta de la esquina le gustaría tener un acercamiento con Rocío Carrasco. Y su respuesta ha sido tan rotunda como implacable, dejando claro que por su parte tampoco quiere saber nada de su hermana: "Te podría mentir y podría quedar perfecto y buenísimo, pero ¿por qué en Navidad tengo yo que hablar con gente que durante el año no me han escrito, no se han preocupado? O con gente que me han hecho daño? Son fechas para estar con los que de verdad quieres y con los que de verdad han estado durante todo el año. Es como un refuerzo de relación pero no es de reconciliación porque no procede".

"Además luego veo vídeos, uno en el que ella misma se reía de mi padre a través del bullfighter en Colombia -durante el reality 'Al fin del mundo'- y entonces es que va como disminuyendo ese nanosegundo de metaverso y todo... es que ni siquiera existe la posibilidad. Entonces estoy tan feliz hoy por él, por él, con los que tiene que estar, que es que ni nombra a los que no... es que ni están ni se les espera" ha sentenciado.

Ortega ha tenido unas bonitas palabras en su cumpleaños para Ana María Aldón y, aunque de sobra es conocido su enfrentamiento con la gaditana, Gloria ha aplaudido a su padre porque "Ana es la madre de José María, al final es lo que siempre les va a unir, que es un niño maravilloso, entonces obviamente él ha querido mucho a Ana y la ha respetado siempre, además". ¿Y con ella, se plantea una reconciliación? "Bueno yo, como te digo... ¡Felices fiestas! No tengo nada que cerrar, la verdad".

Por úlimo, la hija de 'La más grande' ha reaccionado a las declaraciones de Amador Mohedano revelando que está triste porque va a pasar muy solo las Navidades. "Pues mira, es que mi tío está solo porque quiere, también te digo. 'Tito, estoy harta de llamarte, decirte que vengas de navidades, de cumpleaños, de todo'. Y nada, pero le queremos mucho y él sabe que vamos, estamos aquí siempre con él para lo que sea" ha asegurado rotunda.