Las Navidades más complicadas de Mario Vaquerizo: "Es un poquito triste"

Mario Vaquerizo afronta estas Navidades fiel a sus tradiciones familiares, entre humor, nostalgia y mucho tiempo en casa junto a su mujer, Alaska. En plena recta final del año, el artista tiene claro que, pese a los golpes recientes, no quiere renunciar al espíritu navideño ni dejarse arrastrar del todo por la tristeza que a veces acompaña a estas fechas.

Sobre sus planes, lo cuenta con su estilo inconfundible: pasarán las fiestas "como siempre", empezando por estar con América, para después continuar la celebración en casa de sus padres. Allí, explica, se convierten en lo que él llama "marmotas navideñas": comerán "mucho, mucho, mucho", jugarán al bingo y disfrutarán de la calma de casa, reservando la Nochevieja para un ambiente algo más distendido con amigos. Aun así, reconoce que este año será "un poquito más triste" porque hace poco perdieron a un amigo muy querido, una ausencia que inevitablemente marcará las reuniones.

Mario, sin embargo, insiste en que no quiere que el duelo anule por completo la alegría de la Navidad. Cree que estas fechas también sirven para recordar a las personas que han estado, que siguen estando de alguna manera y que permanecen a tu lado porque sigues pensando en ellas, aunque admite que, precisamente por eso, "a veces es un poquito triste". En su mensaje hay una mezcla de realismo de aceptar la pena, pero no dejar que lo invada todo.

De cara al nuevo año, su deseo para 2026 es tan sencillo como contundente, que se parezca al 2025. Recuerda que la entrada a ese año le pilló "un poquito jodido" por la caída que sufrió y las consecuencias que arrastró, pero subraya que ahora se siente bien y no necesita grandes cambios. Asegura que tiene salud, trabajo, "una mujer que me quiere y unos amigos que me adoran", incluso aunque a veces los desespere, y se toma con humor su propia forma de ser, bromeando con que tiene "buen cuerpo y buen fondo". Con ese tono entre irónico y agradecido, resume su balance vital: con lo que tiene le basta, y por eso pide que el próximo año llegue, simplemente, igual de "guay".