Alejandra Rubio estalla, harta de los líos con su suegra Mar Flores: "Yo tengo mi propia boca y no necesito que nadie me diga lo que tengo que decir"

A pesar de que ha asegurado por activa y por pasiva que no quiere posicionarse en la guerra mediática entre sus suegros Mar Flores y Carlo Costanzia di Costigliole, Alejandra Rubio no dudaba en dar la cara por el italiano después de su entrevista en '¡De Viernes!' anunciando medidas legales contra la modelo por acusarle de "maltratador" y "secuestrador de niños" en sus memorias.

"Solo veo a un hombre que se está está defendiendo, que está defendiendo su honor y su verdad, porque siendo objetivos no tiene ninguna condena y a la ligera se le han llamado un montón de cosas. Solo estoy dando a una persona la oportunidad de defender su verdad. Mar ya ha hecho un libro, un montón de entrevistas en revistas, periódicos, programas... y lo único que estoy viendo de esta persona es que está en un plató intentando defenderse de unas acusaciones que no existen. No hay ninguna sentencia. ¿Dónde está la boca de Carlo? Estoy dando voz a un señor que nadie le escucha" expresaba muy nerviosa en 'Vamos a ver' el pasado 22 de diciembre.

Unas declaraciones a las que Mar reaccionaba reconociendo que Alejandra "tiene un papel muy difícil", y que la hija de Terelu Campos ha querizo matizar este 24 de diciembre, insistiendo en que no se ha posicionado con Costanzia padre y revelando que su comentado alegato a favor del italiano no ha supuesto ninguna brecha en su relación con su suegra.

"Mar siempre me ha entendido y yo nunca me he querido mojar. Sabía que me iban a criticar e invito a todos a que vean mi intervención completa en este programa porque siempre se saca todo de quicio. Mar y yo no tenemos ningún problema y hemos hablado estos días, pero no de eso. No es mi problema con nadie, no es mi papel. Por mi parte no se va a liar nada", sentenciaba en 'VAV' horas antes de Nochebuena.

"Es una situación complicada pero todo bien" confesaba con una sonrisa tras el programa, admitiendo que no está siendo fácil para ella tener que pronunciarse públicamente sobre el enfrentamiento de sus suegros, pero intentando quitar hierro a las que sin duda son sus Navidades más complicadas.

Sin embargo, sí ha querido dejar claro que a pesar de que se esté cuestionando que hablaría por boca de su novio y que con su defensa a Costanzia di Costigliole estaría revelando que Carlo apoya completamente a su padre, "yo tengo mi propia boca y no necesito que nadie me diga lo que tengo que decir".

En cuanto a cómo está la relación de Mar y su madre después de que Terelu afease públicamente a la modelo lo que cuenta en sus memorias sobre su hijo -"Yo me lo hubiese ahorrado" aseguraba rotunda en '¡De Viernes!'- Alejandra se ha desmarcado con un "ay no sé, pregúntaselo a ellas", dejando en el aire con un "no tengo ni idea" si su suegra le ha mandado una flor de pascua a la presentadora como sí hizo el año pasado.

"Celebraremos Navidades todos juntos ¿vale? Y vamos a intentar ver a todos, a todos" ha zanjado, confirmando así que en su mente está poder pasar alguna fecha de estas fiestas con Mar a pesar de lo "complicada" de la situación.